آیت الله فلاحتی: ایران قدرت بلامنازع منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی شامگاه سه‌شنبه در جمع مردم رشت در میدان شهدای ذهاب اظهار کرد: بزرگترین دروغگوی کذاب سیاستمدار جهان ترامپ قمارباز است.

وی گفت: طبق آیات قرآن کریم، مشرکان و کافران هیچ تعهدی به قول و قرارهایشان ندارند لذا هیچ اعتمادی نسبت به این قماش وجود ندارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان تصریح کرد: به فرمایش امیرالمومنین، برحذر باش از دشمنت بعد از آنکه با او صلح و مذاکره کردی چه بسا به تو ‌نزدیک می‌شود تا غافلگیرت کند پس دوراندیش باش و از حسن ظن خویش دوری کن.

آیت‌الله فلاحتی تصریح کرد: ترامپ؛ دروغگو، مکار و فریبکار است و درصدد ضربه زدن به ساختار نظام است لذا باید حواسمان باشد تا اشتباهات گذشته تکرار نشود.

وی به مطالبات به حق ملت مبعوث شده اشاره و عنوان کرد: این خواسته‌ها شامل اینکه مذاکرات ناظر به خواسته‌های مردم باشد، دشمن باید پاسخگوی خون رهبر شهید باشد و پایگاه‌های رژیم در منطقه برچیده شود است.

نماینده ولی‌فقیه در استان با بیان اینکه مردم‌ خواهان هستند تا دشمن آمریکایی صهیونی دست از سر شبکه مقاومت بردارد گفت: ترک محاصره دریایی، آزادسازی اموال بلوکه شده کشور و حفظ دستاوردهای هسته‌ای از جمله این موارد محسوب می‌شود.

آیت‌الله فلاحتی اضافه کرد: آیا رفتن به ژنو برای مذاکرات لازم است، چرا آن‌ها از ما دعوت می‌کنند در صورتی که ایران باید تعیین کننده شرایط مذاکره باشد بدانید دشمن در حال وقت‌کشی است تا در بازه برگزاری جام جهانی به خواسته‌هایش دست پیدا کند.

وی تصریح کرد: طبق فتح و پیروزی ملت ایران در این هماورد بزرگ، انشالله با همراهی جریان مقاومت این سگ هار را از صفحه روزگار محو خواهیم کرد لذا اگر دشمن موفق به شهادت رساندن رهبری و خسارت به نظام شدند به یاری ایالت متحده بوده است لذا در صورت تقابل، مقاومت قادر به حذف این غده سرطانی است.

نماینده ولی‌فقیه در استان گفت: در جریانات ۱۸ و ۱۹ دی سال گذشته، مبانی عقیدتی و ارزش‌های جامعه تحت تاثیر قرار گرفت و حریم‌ها شکست اما دشمن بداند در سایه نظام و مردم مومن و مقاومت، این ارزش‌ها احیاء خواهد شد.

آیت‌الله فلاحتی افزود: آنچه که امروز سبب فتح و نصرت الهی شده است حضور خیابانی و ملت عزادار است که خاری بر چشم دشمن است که قادر به تحمل شرایط نیستند و شما ملت سرافراز همیشه پیروز خواهید ماند.

وی تصریح کرد: اجازه ندهیم اخلالگران و مخالفان ارزش‌های اسلامی این عزاداری و سوگواری حسینی را لکه‌دار کنند لذا با قدرت، حسین‌وار و زینب‌وار در میدان بمانید همان‌طور که در طول تاریخ این ایستادگی را ثابت کردید.

نماینده ولی‌فقیه در استان با بیان اینکه ایران قدرت بلامنازع در منطقه است گفت: گیلان با دارا بودن هشت هزار شهید و جانباز در طول انقلاب ثابت کردند که با صد شب ایستادگی تا پیروزی نهایی به پاس خون شهدا خیابان‌ها را رها نخواهند کرد.