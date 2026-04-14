آیت الله فلاحتی: استقامت ملت ایران عامل سرافرازی کشور است 

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رسول فلاحتی عصر سه شنبه در مراسم چهلمین روز شهادت سردار شهید کمیل مطیع دوست در کومله با گرامیداشت یادو خاطره شهدا بویژه رهبر شهید و تسلیت شهادت امام جعفر صادق علیه السلام ،با اشاره به اینکه امامت امت امام جعفر صادق(ع) مبارزه با ظلم بود، اظهار کرد: امام جعفر صادق علیه طولانی ترین دوره امامت داشت که با خط از دوران جد بزرگوارشان به یادگار مانده بود ادامه دادند.
نماینده ولیفقیه دراستان گیلان با بیان اینکه امام از اصناف و همه پیروان آموخت که در برابر انحرافاتی که آموزان در جامعه اسلامی ایجاد کرده بودند بایستند،افزود: این انحرافات جامعه را از هویت دینی دور میداشت و بذری که پیامبر کاشته بود در معرض انحراف قرار میگرفت.
وی با اشاره به اینکه امام بزرگترین حرکت را به سمت اسلام ناب و دوری از انحراف انجام دادگفت: امام فرمودند اگر میخواهیدبه ولایت ما دست یابید،گناه نکنید، عمل صالح داشته باشید و به همه توجه کنیدو نیز فرمودند از ما نیست کسی که به مردم ظلم کند.
جهادگری بیادعا درمسیرخدمت
آیت الله فلاحتی با بیان اینکه شهید کمیل مطیعدوست از جهادگران مخلص و ملحق به جبهه مقاومت بود، اظهار کرد:سردار شهید کسی بودکه هیچکس از سمت و مقامش آگاهی نداشت و با روحیهای سرشار از اخلاص و بیادعایی در میدان خدمت حضور داشت.
وی افزود:شخصیت او نمونهای از مجاهدان خاموش بود که بدون توجه به عنوان و جایگاه، جان خود را در مسیر دفاع از امنیت و ارزشها تقدیم کرد.یاد و نام او در میان مردم منطقه بهعنوان الگوی تواضع، فداکاری و مجاهدت بینامونشان باقی مانده است.
قدردانی ملت از مجاهدتها
نماینده ولیفقیه در گیلان با اشاره به اینکه اگر امروز در دنیا از یک آوازه بزرگ برخوردار شدیم در سایه همین استقامتها بوده است، گفت: اگر امروز بیش از ۴۰ شب مردم میادین شهرها را فراموش نمیکنند برای این است که مخلص بودن و مجاهدت مجاهدان را دیدند.
وی با بیان اینکه ملت ایران ملتی عاقل و نجیب هستند،افزود:وقتی مردم میبینند سرداری که میتوانست زندگی راحتی داشته باشد جانش را فدامیکندو رهبرشان در پنهان برای امنیت تلاش میکند و مسئولین امین و فداکار را مشاهده میکنند، قدردانی میکنند و این همان چیزی است که پیامبر فرمودند.
دورهای که اسلام در آن جاری است در برکت است
آیتالله فلاحتی با اشاره به دعای عرفه امام حسین(ع) گفت:اامام حسین(ع) دربخشی از دعا میگوید من تو را شاکرهستم که در دورهای به دنیا آمدم که متعلق به اسلام و قرآن است.
وی افزود:یعنی همه حیات انسان اگر در دورهای باشد که قرآن و اسلام حاکم باشد در برکت است و امروز مردان و جوانان این مرز و بوم باید به خود ببالند که در قطعهای از زمان و مکان قرار دارند که نمونه آن در طول تاریخ دیده نشده است.
باور به مردم؛ درس امام و رهبر شهید
نماینده ولیفقیه در استان گیلان با بیان اینکه با فرموده رهبر معظم انقلاب، خدا مردم را مبعوث میکند و او ملت را میشناسد، تصریح کرد: بعد از خدا، باورهای امام ما مردممحور بود و رهبر شهید این درس را از امام آموخت و مردم را باور کرد و جانش را فدای مردم کرد.
وی با اشاره به حضور حماسی و مقاومت مردم در برابر توطئههای دشمن افزود: امروز ملت ایران سرافرازترین ملت کره زمین هستند، حتی سرافرازتر از ملتهای اسلامی.
آیت الله فلاحتی با اشاره به اینکه ما در تاریخی قرار گرفتهایم که شاید ملتی دیگر شاهد چنین افتخاراتی نباشد، گفت: تمام موشکهایی که به قلب دشمن میرود را شهید تهرانیمقدم ساخت که اصالتاً گیلانی است.
وی افزود: سردار سرلشکر عبدالله که فرمانده قرارگاه خاتم است و بعد از رهبری حرف دوم را میزد نیز گیلانی است.
رژیم صهیونیستی توان مقابله ندارد
نماینده ولیفقیه در گیلان با بیان اینکه رژیم صهیونیستی با تجهیزات عاریتی و نابودشدنی است، گفت: شما چه کسی هستید که برای ملتها تعیین تکلیف میکنید و باید همه ده بندها مورد قبول قرار بگیرد.
وی افزود: این رژیم در حین آتشبس کشتار در لبنان داشت و هیچکس آن را تحمل نمیکند و یکی از ده بندها حذف این رژیم است.
آیت الله فلاحتی با اشاره به اینکه مردم سه خواسته مهم دارند؛ عقب راندن آمریکا، ادامه راه رهبر شهید و نابودی اسرائیل گفت: دشمن توان مقابله با ایران را ندارند چرا که قدرت ایران همان قدرت ملت ایران است.
به گزارش مهر، سردار شهید مطیع دوست متولد ۲۳ خرداد۱۳۴۳، در کومله لنگرود متاهل و دارای سه فرزند که در ۱۴ اسفند۱۴۰۴ در پی حمله هوایی رژیم صهیونی آمریکایی در تهران به شهادت رسید.
