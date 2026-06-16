به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحیمپور گفت: حزب مؤتلفه اسلامی از جمله تشکلهایی است که در طول فراز و نشیبهای پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی مسیر خود را گم نکرده و همواره در خط ولایت حرکت کرده است.
وی با بیان اینکه نخستین محور فعالیت این حزب، حفظ و ترویج گفتمان انقلاب اسلامی است، تصریح کرد: در منشور کاری حزب، کسب قدرت و سهمخواهی جایگاهی ندارد و همه فعالیتها در راستای پاسداری از ارزشها و آرمانهای انقلاب تعریف شده است.
رحیمپور با اشاره به فعالیتهای بینالمللی حزب مؤتلفه اسلامی، گفت: این حزب با بیش از ۴۰ کشور دارای ارتباطات و تفاهمنامههای سیاسی است و در عرصه دیپلماسی حزبی تلاش کرده است حقانیت جمهوری اسلامی ایران را در مجامع و محافل بینالمللی تبیین کند.
وی ادامه داد: در دوران جنگ نیز مکاتبات و رایزنیهای گستردهای با احزاب و تشکلهای مختلف جهان انجام شد که بخشی از نتایج آن در کاهش همراهی برخی کشورها با سیاستهای استکبار جهانی مؤثر بود.
دبیر حزب مؤتلفه اسلامی زنجان همچنین به حضور نمایندگان این حزب در نشستهای بینالمللی از جمله اجلاسهای آسیایی و سازمان همکاری شانگهای اشاره کرد و گفت: دیپلماسی حزبی میتواند در کنار دیپلماسی رسمی کشور نقش مکمل و مؤثری ایفا کند.
رحیمپور با انتقاد از برخی نگاهها نسبت به مفهوم سیاست در کشور، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران یک نظام سیاسی مبتنی بر آموزههای اسلامی است و از منظر امام خمینی(ره)، دین و سیاست از یکدیگر جداییناپذیر هستند.
وی افزود: با گذشت بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز در میان برخی مسئولان و نخبگان برداشت نادرستی از مفهوم سیاست وجود دارد؛ در حالی که سیاست به معنای تدبیر، اندیشه و برنامهریزی برای اداره جامعه است.
دبیر حزب مؤتلفه اسلامی زنجان عنوان کرد: همه مدیران، مسئولان و کنشگران اجتماعی به نوعی در حال انجام فعالیت سیاسی هستند و لازم است مفهوم صحیح سیاست و نقش آن در حکمرانی اسلامی برای جامعه بیش از پیش تبیین شود.
رحیم پور تأکید کرد: تفکیک دین از سیاست همان رویکردی است که جریانهای معارض انقلاب اسلامی در طول سالهای گذشته دنبال کردهاند و ضروری است با تبیین صحیح مبانی فکری انقلاب اسلامی، این نگاه اصلاح شود.
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