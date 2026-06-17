بیش از ۵ هزار هرمزگانی به دلیل نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد میرهادی از کاهش آمار مراجعات ناشی از نزاع در استان خبر داد و اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ تعداد پنج هزار و ۵۷۹ نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به ادارات پزشکی قانونی هرمزگان مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰.۳ درصد کاهش داشته است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۳ تعداد شش هزار و ۲۱۹ نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده بودند که مقایسه آمار دو سال متوالی، بیانگر کاهش قابل توجه این آسیب اجتماعی در هرمزگان است.
میرهادی با اشاره به ترکیب جنسیتی مراجعان، گفت: از مجموع پنج هزار و ۵۷۹ نفر مراجعهکننده در سال جاری، سه هزار و ۷۵۴ نفر مرد و یک هزار و ۸۲۵ نفر زن بودهاند.
مدیرکل پزشکی قانونی هرمزگان ادامه داد: در مدت مشابه سال گذشته نیز از مجموع شش هزار و ۲۱۹ مراجعهکننده ناشی از نزاع، چهار هزار و ۱۱۲ نفر مرد و دو هزار و ۱۰۷ نفر زن بودند که آمارها کاهش مراجعات را در هر دو گروه نشان میدهد.
میرهادی با بیان اینکه مردان همچنان بیشترین سهم مراجعات ناشی از نزاع را به خود اختصاص دادهاند، تصریح کرد: کاهش تعداد مراجعان در هر دو جنس میتواند نشاندهنده تأثیر اقدامات فرهنگی، آموزشی و پیشگیرانه در سطح جامعه باشد.
وی آموزش مهارتهای کنترل خشم، ترویج فرهنگ گفتوگو، ارتقای تعاملات اجتماعی و افزایش آگاهی عمومی را از مهمترین عوامل مؤثر در کاهش نزاع و درگیریهای فردی و اجتماعی عنوان کرد و گفت: استمرار این برنامهها میتواند نقش مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای امنیت روانی جامعه ایفا کند.
مدیرکل پزشکی قانونی هرمزگان خاطرنشان کرد: آمارهای ثبتشده در حوزه نزاع از جمله شاخصهای مهم برای ارزیابی وضعیت آسیبهای اجتماعی به شمار میرود و پزشکی قانونی استان به صورت مستمر روند ثبت، تحلیل و پایش این اطلاعات را در راستای کمک به برنامهریزی دستگاههای مسئول دنبال میکند.
وی ابراز امیدواری کرد: با تداوم همکاری نهادهای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی و مشارکت شهروندان، روند کاهشی آمار نزاع در هرمزگان در سالهای آینده نیز ادامه یافته و شاهد کاهش هرچه بیشتر این آسیب اجتماعی در سطح استان باشیم.
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