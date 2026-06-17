امین افشار در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تقدیر از اقدام اخیر سازمان بیمه سلامت و صندوق حمایت از بیماران خاص و صعبالعلاج در پرداخت مطالبات فروردین و اردیبهشت داروخانههای ارائهدهنده داروهای خاص، گفت: این اقدام گام مثبتی در جهت حمایت از بیماران و مراکز ارائه دهنده خدمات دارویی محسوب میشود و شایسته تقدیر است.
وی افزود: داروهای مورد نیاز بیماران هموفیلی، بیماران مبتلا به اختلالات انعقادی و سایر بیماران خاص نیز در زمره همین تعهدات قرار داشته و پرداخت مطالبات جاری توانسته تا حدودی از فشار موجود بر داروخانهها و مراکز ارائهدهنده خدمات درمانی بکاهد.
افشار در عین حال با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت بدهیهای انباشته سال گذشته، اظهار داشت: متأسفانه بخش عمده مطالبات مربوط به سال گذشته همچنان پرداخت نشده است و بر اساس برآوردهای موجود، سازمان بیمه سلامت و صندوق حمایت از بیماران خاص و صعبالعلاج با حجم قابل توجهی از بدهیهای انباشته مواجه هستند که تداوم این وضعیت، زنجیره تأمین داروهای حیاتی کشور را با مخاطرات جدی روبهرو خواهد کرد.
رئیس هیئتمدیره کانون هموفیلی ایران افزود: امروز بسیاری از داروخانههای فعال در حوزه داروهای خاص با مشکلات سنگین نقدینگی مواجه هستند. به عنوان نمونه، برخی داروخانههای ارائه دهنده داروهای تخصصی بیماران هموفیلی، دهها و حتی بیش از یکصد میلیارد تومان مطالبه پرداخت نشده از سال گذشته دارند. این در حالی است که همین مراکز باید به صورت مستمر بدهی خود را به شرکتهای پخش و تأمینکنندگان دارویی پرداخت کنند.
وی ادامه داد: نتیجه این وضعیت آن است که فشار مالی از یک بخش به بخش دیگر منتقل میشود؛ از سازمانهای بیمهگر به داروخانهها، از داروخانهها به شرکتهای پخش و از شرکتهای پخش به تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو. در نهایت نیز این بیمار است که هزینه نهایی این ناهماهنگی را با کمبود دارو و اختلال در دسترسی به درمان پرداخت میکند.
افشار با طرح این پرسش که چه کسی مسئول تعیین تکلیف بدهیهای انباشته حوزه سلامت است، اظهار داشت: اگر پرداخت مطالبات جاری امکانپذیر بوده است، انتظار میرود برای مطالبات معوق نیز برنامهای مشخص، شفاف و زمانبندیشده به ذینفعان اعلام شود. فعالان حوزه دارو نمیتوانند برای مدت نامحدود بار کمبود منابع مالی دولت را بر دوش بکشند.
رئیس هیئتمدیره کانون هموفیلی ایران از معاون اول رئیسجمهوری خواست به عنوان عالیترین مقام هماهنگکننده دستگاههای اجرایی کشور، به این موضوع ورود کند و افزود: امروز مسئله صرفاً یک اختلاف حساب مالی نیست؛ مسئله استمرار دسترسی بیماران خاص به داروهای حیاتی است. از معاون اول رئیسجمهور درخواست داریم با برگزاری جلسهای فوری میان سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت، سازمان بیمه سلامت و سایر دستگاههای ذیربط، نسبت به تعیین تکلیف بدهیهای انباشته و تأمین منابع مورد نیاز اقدام کند.
وی تأکید کرد: اگر مطالبات انباشته سال گذشته به سرعت تعیین تکلیف نشود، بسیاری از داروخانهها و شرکتهای فعال در حوزه داروهای خاص دیگر توان ادامه فعالیت با شرایط فعلی را نخواهند داشت و در آن صورت، آسیب اصلی متوجه بیماران خواهد شد؛ بیمارانی که ادامه زندگی و سلامت آنان به دسترسی مستمر به داروهای حیاتی وابسته است.
افشار در پایان گفت: از اقدام اخیر سازمان بیمه سلامت در پرداخت مطالبات جاری قدردانی میکنیم، اما انتظار داریم دولت و دستگاههای مسئول، موضوع بدهیهای انباشته را نیز با همان فوریت و حساسیت دنبال کنند؛ چرا که سلامت بیماران خاص و پایداری زنجیره تأمدارو، بیش از این تاب تحمل تأخیر و بلاتکلیفی را ندارد
نظر شما