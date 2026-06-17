به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، همزمان با وزیدن نسیم جانبخش محرم روز گذشته (۲۶ خردادماه ۱۴۰۵) نشست تخصصی «توسعه گردشگری داخلی با رویکرد زیارتی و ریلی» به همت معاونت گردشگری در محل معاونت گردشگری برگزار شد. در این نشست که نمادی از همافزایی میاندستگاهی به شمار میرود، مدیران و نمایندگان شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران، هلدینگهای خدمات مسافرتی و جهانگردی تأمین و مسئولان گردشگری استانهای یزد و زنجان بهصورت برخط به تبادل نظر پرداختند.
مصطفی فاطمی، مدیرکل گردشگری داخلی، در این نشست با تاکید بر جایگاه رفیع آیینهای عاشورایی در فرهنگ عامه مردم ایران، خاطرنشان کرد: «گردشگری ریلی به دلیل ظرفیتهای منحصربهفرد در جابهجایی گروهی و ایجاد فضای معنوی مشترک، بهترین بستر برای ترویج تورهای مذهبی و زیارتی است.»
وی از استانهای هدف، بهویژه یزد و زنجان که کانون تجمع سوگواران حسینی هستند، خواست تا برنامههای عملیاتی و بستههای سفر ویژه ایام تاسوعا و عاشورا را با دقت و حساسیت مضاعف تدوین و هماهنگ نمایند.
در این نشست ضمن تحلیل وضعیت کنونی بازار سفر، به تغییرات ناخواسته در ترکیب گردشگران اشاره کرد و گفت: «در سالهای گذشته، ایران اسلامی همواره مقصد شمار کثیری از گردشگران خارجی بود که برای مشاهده شکوه مراسمات آیینی و سنتی محرم به کشورمان سفر میکردند؛ اما امسال با توجه به شرایط جنگی منطقه، از حضور این گردشگران محروم هستیم. از این رو، برای جبران این خلاء و با هدف تحرکبخشی به بازار سفر و تحریک تقاضا، تمرکز ویژهای بر ظرفیتهای بیپایان گردشگری داخلی معطوف شده است.
از دیگرمحورهای برجسته این نشست،ضمن تاکید بر تولید محتوای فاخر و مستندسازی آیینهای عاشورایی بهعنوان بازوی تبلیغاتی کشور، بر ارتقای کیفی محتوای سفر نیزتاکید شد و مقرر شد در این تورهای ریلی، از حضور راهنمایان مجرب گردشگری جهت «روایتگری فاخر» از تاریخچه مراسمات و جاذبههای مذهبی بهره گرفته شود تا زائران علاوه بر جنبههای معنوی، با غنای فرهنگی و ریشههای آیینی منطقه نیز آشنا شوند.
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