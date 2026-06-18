ربیعی: گردشگری ابزاری برای تقویت امنیت ملی و امیدآفرینی اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی، در نشست شورای راهبردی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان یزد، با تأکید بر نقش کلیدی این حوزه در بازسازی ساختارهای اجتماعی کشور اظهار داشت: کارکرد شورای راهبردی در راستای بازآفرینی میراث و گردشگری است؛ اقدامی که بهطور مستقیم با ایجاد اشتغال و امیدآفرینی در سطح جامعه در ارتباط است و میتواند به فهمی مشترک در تمامی حوزهها کمک کند.
وی با تصریح اینکه این فعالیتها فراتر از ابعاد اقتصادی، با امنیت ملی نیز پیوند دارد، افزود: توسعه گردشگری میراث باید به گونهای دنبال شود که تمام اقشار جامعه از آن بهرهمند شوند. در این راستا، ترویج گردشگری ارزان مبتنی بر مشارکت اجتماعی یک ضرورت است، چرا که بخش قابل توجهی از آحاد جامعه تاکنون فرصت بهرهمندی از سفر را نداشتهاند.
دستیار اجتماعی رئیسجمهور، استان یزد را نمونهای منحصر به فرد از تلفیق میراث مادی و معنوی برشمرد و با اشاره به صمیمیت خاص فرهنگی در این استان، خاطرنشان کرد: میراث معنوی نباید در قالب اشیاء و مجسمهها محبوس شود. وظیفه ما سوق دادن این میراث به سمت هویتبخشی است تا پیوندی عمیق و زنده با نسل امروز برقرار کند.
ربیعی در بخش دیگری از سخنان خود، بر اهمیت «بازسازی اقتصادی و اجتماعی» در دوران پساجنگ تأکید کرد و گفت: باید با حفظ حس مکان و تقویت پیوند عاطفی با میراث معنوی، از تبدیل آنها به نمادهای بیروح جلوگیری کرد.
وی همچنین با ارائه پیشنهادی برای تقویت حافظه تاریخی جامعه، اظهار داشت: ترویج گردشگری جنگ و بازخوانی رویدادهای تاریخی، فرصتی است تا ضمن یادآوری خاطرات، آگاهی نسلی و حافظه جمعی کشور در این حوزه بیش از پیش تقویت شود.
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