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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۴

استاندار یزد: گردشگری جایگزین صنایع آلاینده می‌شود

استاندار یزد: گردشگری جایگزین صنایع آلاینده می‌شود

یزد - استاندار یزد گفت: یزد از نظر اقلیمی ظرفیت پذیرش صنایع آلاینده با نیروی کار غیربومی را ندارد و سند «یزد پایدار»، مسیر توسعه استان یزد را به سمت صنایع پاک تغییر داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بابایی در نشست شورای راهبردی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد، ضمن تشریح اولویت‌های جدید مدیریتی استان اظهار داشت: نگاه راهبردی ما در توسعه استان، جایگزینی صنایع آلاینده با ظرفیت‌های عظیم گردشگری و صنایع‌دستی است.

استاندار یزد با اشاره به محدودیت‌های اقلیمی و زیست‌محیطی منطقه تصریح کرد: استان یزد دیگر ظرفیت استقرار صنایع آلاینده که نیازمند جذب نیروی کار غیربومی است را ندارد. از این رو، تمرکز اصلی ما بر بهره‌برداری از مزیت‌های ذاتی استان یعنی میراث فرهنگی و گردشگری است که علاوه بر حفظ هویت، ارزش‌افزوده پایدار اقتصادی ایجاد می‌کند.

بابایی در پایان با اشاره به حمایت‌های استانی از این بخش افزود: در دو سال اخیر با اتکا به اعتبارات استانی، تمام قد از طرح‌های میراثی حمایت کرده‌ایم تا پروژه‌های احیای بناهای تاریخی حتی در شرایط محدودیت اعتبارات، متوقف نشوند.

کد مطلب 6864187

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