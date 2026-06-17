خبرگزاری مهر- گروه استانها: همزمان با فرارسیدن ماه محرم و آغاز ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، هیئتهای مذهبی شاخص در شهرهای قزوین و الوند با اعلام برنامههای دهه نخست محرم، خود را برای برگزاری آیینهای عزاداری، سخنرانیهای مذهبی، مرثیهسرایی و برنامههای فرهنگی ویژه این ایام آماده کردهاند.
بر این اساس هیئت شهدای شهر قزوین به مدت ۱۱ شب در دهه اول محرم پس از اقامه نماز مغرب و عشا در میدان گلهای شهرک مینودر با مداحی حاج مجید اسلامی، رضا گودرزوند و جمعی دیگر از مداحان اهل بیت (ع) مراسم عزاداری برگزار میکند.
هیئت رزمندگان اسلام قزوین نیز در دهه اول محرم از ساعت ۷ صبح در مسجد مسلم بن عقیل مینودر با سخنرانی حجتالاسلام هادیپور میزبان عزاداران حسینی خواهند بود.
هیئت سیدالشهدا (ع) در حسینیه شهدایی واقع در کوچه امیرالمؤمنین (ع) نیز به مدت ۱۱ شب پس از نماز مغرب و عشا با سخنرانی حاج محمدعلی گو و حجتالاسلام نعیم حسینی و مداحی حاج کریم سرباز، محمد طالقانی و محسن جوادی برگزار میشود.
حسینیه امام شهید در میدان جانبازان نیز به مدت ۱۱ شب از ساعت ۲۲ با سخنرانی حاج عباس اوتارخانی و مداحی علی فرمانی برنامه عزاداری خواهد داشت. اطعام حسینی و قرعهکشی کمکهزینه سفر کربلای معلی از دیگر بخشهای این مراسم است.
آستان مقدس امامزاده خاتون (س) نیز به مدت ۱۰ شب از ساعت ۱۷ با سخنرانی حجتالاسلام کرمانشاهانی، مداحی حاج محمد نبوی و قرائت زیارت ناحیه مقدسه در عصر عاشورا میزبان عزاداران خواهد بود.
هیئت شهدای گمنام نیز به مدت ۱۰ شب از ساعت ۲۱:۳۰ در مسجد جامع حضرت رسول اکرم (ص) برنامه عزاداری خواهد داشت.
بیتالرقیه (س) اعظم قزوین در مسجد امام حسین (ع) واقع در بلوار اسدآبادی و خیابان شیشهچی نیز به مدت ۱۰ شب پس از نماز مغرب و عشا با سخنرانی حجتالاسلام ملایاری و مداحی ذاکران اهل بیت (ع) برگزار میشود.
هیئت آلیاسین در مسجد صاحبالزمان (عج) نیز به مدت ۱۳ شب پس از نماز مغرب و عشا با سخنرانی حجتالاسلام محمد عباسی میزبان عزاداران حسینی خواهد بود.
هیئت مکتب زینب (س) نیز به مدت ۱۱ شب از ساعت ۲۰:۳۰ در حسینیه واقع در کوچه شهید موسیتبار خیابان پادگان با سخنرانی حجتالاسلام ابراهیمی و قرائت زیارت عاشورا برگزار میشود.
هیئت بیتالعباس (ع) مستقر در مسجد سنجیده نیز به مدت ۶ شب مراسم عزاداری خواهد داشت و از شب هفتم محرم دسته عزاداری این هیئت برگزار میشود.
حرم مطهر چهار انبیاء (ع) در خیابان پیغمبری قزوین نیز به مدت ۱۲ شب از ساعت ۲۲:۳۰ با سخنرانی حجتالاسلام فاطمینسب و مداحی کربلایی مهدی نظری برگزار میشود و هر شب قرعهکشی کمکهزینه سفر کربلای معلی نیز خواهد داشت.
هیئت جوانان توحید نیز به مدت ۱۳ شب پس از نماز مغرب و عشا در جوار بوستان توحید با سخنرانی حجتالاسلام عباس اوتارخانی و مداحی ذاکران اهل بیت (ع) مراسم عزاداری برگزار میکند.
در شهر الوند نیز حسینیه شهدای کربلای اشکوریها از دوشنبه ۲۵ خردادماه به مدت ۱۳ شب از ساعت ۲۰:۳۰ با سخنرانی حجتالاسلام رمضانپور میزبان عاشقان و ارادتمندان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خواهد بود.
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