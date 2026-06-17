سهرابی: محرم رمز پایداری ملت ایران در برابر استکبار جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مفید سهرابی صبح چهارشنبه در جمع عزاداران حسینی و فعالان فرهنگی شهرستان میناب ضمن تسلیت فرا رسیدن ماه محرم، اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران برگرفته از فرهنگ عاشورا و نهضت حسینی است و نخستین جرقه‌های نهضت امام خمینی (ره) در محرم سال ۱۳۴۲ زده شد.

وی افزود: دفاع مقدس هشت ساله نیز با نام و یاد حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به پیروزی رسید و امروز نیز ملت ایران در مسیر مقاومت و ایستادگی از همین مکتب الهام می‌گیرد.

محرم عامل احیای روح مقاومت در جامعه

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان میناب با اشاره به تأثیر محرم در بیداری ملت‌ها گفت: آنچه موجب نگرانی دشمنان شده، پیوند حرکت‌های مردمی با فرهنگ عاشورا و محرم است؛ فرهنگی که روحیه ایثار، مقاومت و ظلم‌ستیزی را در جامعه زنده نگه می‌دارد.

وی ادامه داد: محرم خون تازه‌ای در رگ‌های مردم می‌دمد و حماسه مقاومت ملت ایران را به جهانیان معرفی می‌کند؛ زیرا قیام عاشورا بر پایه رهایی از اطاعت غیر خدا و ایستادگی در برابر ظلم شکل گرفته است.

تجربه نشان داده دشمنان به هیچ عهدی پایبند نیستند

سهرابی با اشاره به تحولات منطقه و حوادث اخیر اظهار داشت: تجربه تاریخی نشان داده است که دشمنان جمهوری اسلامی ایران به هیچ پیمان و تعهدی پایبند نیستند و هرگاه فرصت پیدا کنند، دست به جنایت و تجاوز می‌زنند.

وی افزود: نمونه این رفتار را پس از توافقات مختلف در منطقه نیز شاهد بوده‌ایم؛ به گونه‌ای که حتی پس از اعلام آتش‌بس و توافق، حملات و اقدامات خصمانه علیه ملت‌های مظلوم ادامه یافته است که این مسئله ریشه در خوی استکباری نظام سلطه دارد.

جمهوری اسلامی بر مواضع اصولی خود ایستاده است

رئیس اداره تبلیغات اسلامی میناب تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران تاکنون بر مواضع اصولی، منطقی و حق‌طلبانه خود استقامت کرده و در آینده نیز با قدرت از حقوق ملت ایران دفاع خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با آمادگی کامل از امنیت و منافع کشور دفاع می‌کنند و هرگونه خطای احتمالی دشمن با پاسخ قاطع و پشیمان‌کننده مواجه خواهد شد.

عاشورا تجلی توحید متعهدانه در زندگی انسان

سهرابی با بیان اینکه برجسته‌ترین شاخصه عاشورا، تجلی حقیقت توحید است، گفت: توحیدی که در کربلا ظهور یافت، صرفاً یک باور فردی و عبادی نبود، بلکه توحیدی متعهدانه بود که تمام ابعاد زندگی انسان را در بر می‌گرفت.

وی افزود: انسان موحد نمی‌تواند تنها در عبادت خداپرست باشد اما در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از ارزش‌های الهی فاصله بگیرد؛ توحید متعهدانه یعنی انسان در تمام مسیر زندگی خود حقیقت توحید را دنبال کند.

ملت ایران درس ایستادگی را از مکتب عاشورا آموخته است

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان میناب تأکید کرد: ملت ایران در مکتب محرم و عاشورا آموخته است که در برابر زورگویان و مستکبران عالم سر تسلیم فرود نیاورد و هزینه دفاع از حق و عدالت را با جان و مال خود بپردازد.

وی در پایان با گرامیداشت یاد شهدا اظهار داشت: شهرستان میناب در دوران دفاع مقدس و همچنین در عرصه‌های مختلف دفاع از انقلاب اسلامی، شهدای والامقامی را تقدیم کرده است و خون این شهیدان، ضامن استمرار راه عزت، مقاومت و استقلال ملت ایران خواهد بود.