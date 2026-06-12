امام جمعه میناب: معادلات قدرت در منطقه در حال تغییر است

به گزارش خبرنگار مهر ، آیت‌الله محسن ابراهیمی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته میناب که در مصلای امام خمینی(ره) برگزار شد، با تبیین جایگاه «صبر» در سلسله مباحث «سپاهیان عقل و جهل» و همچنین تشریح ابعاد معرفتی و اجتماعی ماه محرم، بر ضرورت تقویت روحیه استقامت، بصیرت و پایبندی به ارزش‌های عاشورایی در جامعه تأکید کرد.

صبر جلوه حاکمیت عقل بر وجود انسان

امام جمعه میناب با استناد به روایت امام صادق(ع) و فراز «وَالصَّبْرُ وَضِدَّهُ الْجَزَعُ»، صبر را از مهم‌ترین لشکریان عقل دانست و اظهار کرد: صبر در فرهنگ اسلامی به معنای سکون و انفعال نیست، بلکه نیرویی آگاهانه برای ایستادگی در مسیر حق، کنترل هیجانات و حفظ تعادل انسان در برابر دشواری‌ها و حوادث زندگی است.

وی افزود: در مقابل، جزع و بی‌تابی موجب از دست رفتن قدرت تصمیم‌گیری صحیح، غلبه احساسات و ناتوانی در مدیریت بحران‌ها می‌شود.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به آیات متعدد قرآن کریم درباره فضیلت صبر، تصریح کرد: خداوند متعال پاداشی بی‌حساب برای صابران وعده داده و صبر را از عوامل اصلی رستگاری و موفقیت معرفی کرده است.

وی ادامه داد: همان‌گونه که سر برای بدن نقش حیاتی دارد، صبر نیز برای ایمان نقشی اساسی و تعیین‌کننده ایفا می‌کند و همه پیامبران الهی، اولیای خدا و انسان‌های بزرگ تاریخ مسیر تعالی و موفقیت را با استقامت و پایداری پیموده‌اند.

سه عرصه مهم صبر در زندگی انسان

آیت‌الله ابراهیمی با تشریح ابعاد مختلف صبر گفت: صبر بر طاعت، صبر بر معصیت و صبر بر مصیبت سه عرصه اصلی این فضیلت اخلاقی است و گاه مقاومت در برابر خواهش‌های نفسانی و پایداری در انجام وظایف الهی از تحمل سختی‌ها و مصائب نیز دشوارتر است.

وی کاهش آستانه تحمل و گسترش ناامیدی را از آسیب‌های مهم جوامع امروزی دانست و خاطرنشان کرد: انسان مؤمن با توکل بر خداوند، عقلانیت و تدبیر، راه حل مشکلات را جست‌وجو می‌کند و هرگز در برابر دشواری‌ها تسلیم یأس و بدبینی نمی‌شود.

امام جمعه میناب خانواده را یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تجلی صبر برشمرد و گفت: دوام زندگی مشترک، تربیت صحیح فرزندان و حفظ آرامش خانواده نیازمند بردباری، گذشت و تحمل متقابل است و بسیاری از اختلافات خانوادگی ریشه در کم‌صبری دارد.

وی همچنین صبر را از الزامات پیشرفت علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دانست و افزود: موفقیت در هر عرصه‌ای نیازمند استمرار، برنامه‌ریزی و تحمل دشواری‌هاست و بسیاری از آسیب‌های اقتصادی و گرفتار شدن در دام سودهای کاذب و کلاهبرداری‌های مالی، نتیجه عجله و بی‌صبری افراد است.

ماه محرم مدرسه بصیرت، خودسازی و مقاومت

آیت‌الله ابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن ماه محرم‌الحرام، این ماه را فرصتی بزرگ برای بازگشت به مکتب اهل‌بیت(ع) و تجدید عهد با ارزش‌های الهی دانست.

وی اظهار کرد: محرم صرفاً موسم عزاداری نیست، بلکه مدرسه‌ای برای خودسازی، بصیرت‌افزایی و تربیت انسان مؤمن و انقلابی است و عاشورا بزرگ‌ترین حماسه تاریخ در دفاع از حق، عدالت و توحید به شمار می‌رود.

عاشورا محور شکل‌گیری و استمرار انقلاب اسلامی

امام جمعه میناب با تبیین پیوند تاریخی انقلاب اسلامی با فرهنگ عاشورا تصریح کرد: گفتمان عاشورا هم در شکل‌گیری انقلاب اسلامی و هم در استمرار آن نقشی اساسی داشته و نهضت امام حسین(ع) الگویی ماندگار برای مقابله با ظلم، استکبار و حاکمیت طاغوت است.

وی افزود: عاشورا صرفاً یک حادثه تاریخی نیست، بلکه یک مکتب اعتقادی و اجتماعی است که بر حاکمیت ارزش‌های الهی، عدالت‌خواهی و کرامت انسانی استوار شده است.

تأکید بر تقویت جبهه مقاومت و آمادگی معنوی جامعه

نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری در ادامه با اشاره به تحولات منطقه‌ای، بر اقتدار و انسجام جبهه مقاومت تأکید کرد و گفت: معادلات قدرت در منطقه در حال تغییر است و هرگونه اقدام تجاوزکارانه با پاسخ قاطع و بازدارنده مواجه خواهد شد.

وی در پایان بر ضرورت آمادگی معنوی جامعه در آستانه ماه محرم، تقویت مجالس حسینی، تعمیق معرفت دینی در نسل جوان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی این ماه برای ارتقای وحدت، بصیرت و همبستگی اجتماعی تأکید کرد.