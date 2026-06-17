به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ در نشستی با نخبگان و مدیران پژوهشگاه فضایی ایران که با حضور مهدی مکاری، رئیس پژوهشگاه فضایی ایران، حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران و مدیران و متخصصان حوزه فضایی برگزار شد، دستاوردهای این صنعت در دولت چهاردهم را حاصل تلاش متخصصان و فعالان این حوزه دانست و اظهار کرد: «نگاه وزارت ارتباطات و دولت چهاردهم به صنعت فضایی، نگاهی راهبردی است و این حوزه ظرفیتهای گستردهای برای توسعه کشاورزی هوشمند، مدیریت منابع آبی، مدیریت سرزمین و ارتقای کیفیت حکمرانی دادهمحور در کشور دارد.
حفظ سرمایه انسانی و دانش بومی
وزیر ارتباطات، اقدامات انجامشده برای حفظ زیرساختها و تداوم ارتباط با ماهوارهها در دوران جنگ رمضان را دستاوردی ارزشمند برای کشور توصیف کرد و گفت: «استمرار فعالیتهای فضایی کشور در شرایط دشوار، نتیجه تعهد، تخصص و تلاش شبانهروزی همکاران این حوزه است.
دکتر هاشمی تأکید کرد: دشمن تصور میکرد با وارد کردن خسارت به زیرساختهای فضایی کشور میتواند روند توسعه این صنعت را متوقف کند، اما مهمترین سرمایهٔ صنعت فضایی ایران، دانش بومی و توان تخصصی نیروهای انسانی آن است؛ سرمایهای که با همت متخصصان کشور شکل گرفته و امکان بازسازی و ادامه مسیر پیشرفت را فراهم کرده است.
وی افزود: تبدیل تهدیدها به فرصت و تداوم فعالیتهای فضایی در شرایط دشوار نشان داد سرمایه انسانی این حوزه بزرگترین پشتوانه صنعت فضایی کشور است و همین موضوع، مسئولیت دستگاههای اجرایی را برای حمایت از این مجموعه افزایش میدهد.
توجه به معیشت؛ لازمه حفظ سرمایه انسانی صنعت فضایی
وزیر ارتباطات با اشاره به نقش تعیینکننده نیروی انسانی متخصص در پیشبرد برنامههای فضایی کشور تأکید کرد: توسعه صنعت فضایی بدون توجه به معیشت، انگیزه و امنیت شغلی نیروهای نخبه و متخصص امکانپذیر نیست. اگر میخواهیم در رقابتهای فناورانه منطقهای و جهانی جایگاه مناسبی داشته باشیم، باید شرایطی فراهم کنیم که متخصصان این حوزه با آرامش و انگیزه بیشتری به فعالیتهای علمی و پژوهشی خود ادامه دهند.
وی افزود: پیگیری مطالبات کارکنان و پژوهشگران صنعت فضایی، بهویژه در حوزههای رفاهی، معیشتی و تأمین زیرساختهای مناسب کاری، از موضوعاتی است که با جدیت دنبال خواهیم کرد. حفظ و تقویت سرمایه انسانی کشور تنها با حمایتهای مادی و معنوی از نخبگان امکانپذیر است و وزارت ارتباطات خود را موظف میداند در کنار برنامههای توسعه فناوری، به بهبود شرایط فعالیت نیروهای متخصص این حوزه نیز توجه ویژه داشته باشد.
«پارس ۲» در مدار قرار میگیرد
وزیر ارتباطات با اشاره به برنامههای پیش روی صنعت فضایی کشور اظهار کرد: برنامهریزیهای لازم برای قرار گرفتن ماهواره «پارس ۲» در مدار در حال انجام است.
وی با ابراز امیدواری نسبت به استقرار پژوهشگاه فضایی در پردیس ارتباطات و فناوری اطلاعات، از پیگیری برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت برای تأمین فضای مناسب فعالیت کارکنان این حوزه در سراسر کشور خبر داد.
دیپلماسی فناوری و افزایش تابآوری صنعت فضایی
دکتر هاشمی فعالسازی دیپلماسی فناوری را یکی از ظرفیتهای مهم صنعت فضایی برشمرد و گفت: «با عبور کشور از شرایط ناشی از جنگ رمضان و شکلگیری فرصتهای جدید، باید برای بازآرایی صنعت فضایی و استفاده از ظرفیتهای تازه همکاریهای بینالمللی برنامهریزی دقیق انجام شود.»
وی با تأکید بر ضرورت کاربردیسازی فناوریهای فضایی افزود: توسعه منظومههای ماهوارهای بهویژه در حوزه ماهوارههای مخابراتی از اولویتهای کشور است و منظومه شهید سلیمانی نیز تا پایان سال برای پرتاب آماده خواهد شد.
وزیر ارتباطات دو راهکار اصلی برای افزایش تابآوری صنعت فضایی را تعامل با کشورهای همسو و بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: توجه همزمان به این دو مسیر میتواند زمینه توسعه پایدار صنعت فضایی کشور را فراهم کند.
توسعه بازارهای جدید برای خدمات فضایی
دکتر هاشمی بر ضرورت نیازسنجی و شناسایی بازارهای جدید برای خدمات فضایی تأکید کرد و گفت: مدیریت انرژی، مدیریت منابع و سایر نیازهای ملی میتواند به بازارهای جدیدی برای فناوریهای فضایی تبدیل شود و لازم است در کنار تجاریسازی، موضوع بازاریابی نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی یکی از چالشهای اصلی توسعه ارتباطات کشور را تأمین انرژی دانست و خواستار استفاده از ظرفیتهای فناوری فضایی برای کمک به مدیریت این حوزه شد.
وزیر ارتباطات دربارهٔ ضرورت تهیه نقشهای واحد و مورد تأیید همه دستگاهها برای تحقق دولت الکترونیک و حکمرانی دادهمحور اظهار کرد: دستیابی به این هدف نیازمند همکاری و تعامل میان دستگاههای مسئول است و انتظار میرود مجموعههای تخصصی حوزه فضایی نقش مؤثری در این زمینه ایفا کنند.
حرکت پژوهشگاه فضایی به سمت پاسخگویی به نیازهای کشور
در این نشست، مدیران و نخبگان صنعت فضایی، گزارشی از وضعیت زیرساختها، میزان خسارتهای وارده به برخی تأسیسات و تجهیزات فضایی در نقاط مختلف کشور و اقدامات انجامشده برای کاهش آثار این خسارتها ارائه کردند و راهکارهای تداوم فعالیتها و توسعه این صنعت را مورد بررسی قرار دادند.
در ادامه، مهدی مکاری، رئیس پژوهشگاه فضایی ایران؛ با تشریح برنامههای این پژوهشگاه برای توسعه کاربردهای فناوری فضایی در کشور، از شناسایی نیازهای بیش از ۳۰۰ دستگاه اجرایی خبر داد و گفت: پژوهشگاه فضایی با رویکرد مسئلهمحور و در راستای پاسخگویی به نیازهای کشور، توسعه همکاریهای بینبخشی را در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: در همین راستا توافقنامهای با سازمان زمینشناسی منعقد شده و بهزودی ظرفیتهای حوزه فضایی بیش از گذشته در خدمت رفع نیازهای کشور و ارائه خدمات کاربردی قرار خواهد گرفت.
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