شنیده شدن صدای انفجار در دزفول ناشی از امحای مهمات بود

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش صدای انفجار شدید در برخی مناطق دزفول شنیده شد.
پیگیری ها نشان داد این صدای انفجار ناشی از انفجارهای کنترلشده به منظور امحای مهمات توسط نیروهای مسلح بوده است، لذا جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد.
دزفول - شدن صدای انفجار در برخی مناطق شهرستان دزفول ناشی از امحای مهمات بود .
به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش صدای انفجار شدید در برخی مناطق دزفول شنیده شد.
پیگیری ها نشان داد این صدای انفجار ناشی از انفجارهای کنترلشده به منظور امحای مهمات توسط نیروهای مسلح بوده است، لذا جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد.
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