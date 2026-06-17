به گزارش خبرنگار مهر، احمد دشتی صبح چهارشنبه در نشست کمیسیون دانشجویی شهرستان دشتستان به میزبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی برازجان اظهار کرد: توسعه و پیشرفت کنونی کشور مرهون تفکر و اندیشههای خلاق و نوآورانه دانشجویانی است که در صحنههای علمی، اجتماعی و سیاسی کشور حضور فعال دارند.
فرماندار دشتستان کرد: دانشجویان دشتستانی میتوانند نقش مهم و ارزندهای در مسیر تعالی شهرستان بر عهده گیرند و ما به عنوان نماینده عالی دولت وفاق در شهرستان دشتستان، در مسیر توسعه، پیشرفت و اعتلای دشتستان از ایده و نظریات این عزیزان استفاده خواهیم کرد.
دشتی با اشاره به پتانسیل بزرگ شهرستان در حوزه کشاورزی، خواستار راهاندازی پردیس علم و فناوری اختصاصی در حوزه کشاورزی و صنایع وابسته شد و تاکید کرد: با راهاندازی رشتههای دانشگاهی جدید با تاکید بر فناوریهای نوین و بین رشتهای در حوزه کشاورزی، صنایع تبدیلی و فرآوری میتوان این شهرستان را به عنوان یکی از قطبهای علمی کشاورزی در سطح کشور معرفی کرد.
وی همچنین در خصوص رفع مشکل برق این دانشکده گفت: با توجه به فضای محیطی مناسب این دانشکده با راهاندازی مزرعه برق خورشیدی میتوان برق مورد نیاز این دانشکده را فراهم کرد.
دشتی با ابراز خرسندی از روند رو به رشد جذب دانشجویان خارجی در این مرکز یادآور شد: اگر بتوانیم با سیاستگذاری هدفمند علمی و استقرار شرکتهای فناور و دانش بنیان در دانشکده کشاورزی دشتستان، موجبات جذب و پذیرش دانشجویان خارجی بیشتری را فراهم کنیم، این دانشکده تبدیل به مرجعیت علمی و تحقیقاتی در سطح ملی و بینالمللی خواهد شد.
در این نشست در خصوص چالشهای دانشکده، حوزه زیر ساختی دانشگاه (آب و برق)، تجهیز خوابگاه، تأمین و تدارک سرویسهای ایاب و ذهاب و بهخصوص اسکان بهموقع دانشجویان و دیگر نیازهای ضروری دانشگاهی بحث و تبادلنظر صورت گرفت.
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