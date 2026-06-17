بیش از ۹ میلیون سند شهدا از آسیب حملات اخیر مصون ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار،حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسوی مقدم نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، یعقوب سلیمانی، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد و سعید گنجی مدیرکل اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران از مرکز اسناد ایثارگران و کتابخانه ایثار و شهادت و آرشیو صوتی و تصویری ساختمان معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران بازدید کردند.

موسوی مقدم پس از این بازدید، بر ضرورت پاسداری از این گنجینه‌های ارزشمند تأکید کرد و گفت: این تجاوز، حمله‌ای آشکار به علم، باور، هویت و آینده ملت ایران است. دشمن باهدف قراردادن اسناد، کتاب‌ها و مدارک ارزشمند جامعه ایثارگری، درصدد تحریف و نابودی تاریخ و فرهنگ این مرزوبوم برآمده است.

یعقوب سلیمانی معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد در ادامه گفت: دشمنان ایران در جنگ تحمیلی سوم بیش از ۱۵۰ مرکز فرهنگی تاریخی ما را بمباران و تجاوز کردند. اینجا مرکز نشر و شکوفایی، و محل ارتباطات فرهنگی جامعه معزز ایثارگری بوده است. این حملات ددمنشانه به بخشی از میراث مکتوب و شنیداری صورت گرفت که همگی موضوع یک پرونده از جنایات جنگی مستند شده است و باید پیگیری‌های حقوقی و بین‌المللی در این زمینه در دستور کار قرار گیرد

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه بر تسریع در انتقال و جانمایی مرکز اسناد، آثار شنیداری و کتابخانه تخصصی ایثار و شهادت تأکید کرد و گفت: ارائه خدمات پژوهشی به پژوهشگران و علاقه‌مندان به آثار شهدا بدون وقفه ادامه دارد.

سعید گنجی مدیرکل اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران در این بازدید گزارشی از آخرین وضعیت این مرکز فرهنگی پس از بمباران دشمن در جریان جنگ تحمیلی سوم ارائه کرد و افزود: به حول و قوه الهی و کرامت شهدا هیچ آسیبی به مرکز اسناد ایثارگران با بیش از ۹ میلیون اصل سند شهدا وارد نشد.

گنجی در ادامه گفت: واحدهای تخصصی از لحظات اول اصابت تا کنون به‌صورت شبانه‌روز در حال حراست و حفاظت از این مرکز هستند و با مشارکت با ادارات مسئول و تخصصی بنیاد در حال اجرای انتقال آثار شهدا به ساختمان مرکزی بنیاد شهید و امور ایثارگران هستیم.