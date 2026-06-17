زلزله بهاباد خسارتی نداشت

نعمتالله قاسمی در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: پس از وقوع زمینلرزه در حوالی بهاباد، یک تیم ارزیاب از سوی جمعیت هلالاحمر بهاباد به منطقه اعزام شد تا وضعیت احتمالی خسارات را بررسی کند.
وی افزود: بررسیهای انجامشده نشان میدهد این زمینلرزه خسارتی در پی نداشته و جای نگرانی برای ساکنان منطقه وجود ندارد.
قاسمی با بیان اینکه کانون این زمینلرزه در فاصله ۵۲ کیلومتری شهرستان بهاباد و در حوالی روستای خالی از سکنه جوادیه در بخش مرکزی این شهرستان بوده است، تصریح کرد: به دلیل قرار داشتن کانون زلزله در منطقهای بدون سکنه، خسارتی گزارش نشده است.
لازم به ذکر است، زلزلهای به بزرگی ۳.۶ شب سهشنبه حوالی بهاباد را لرزاند.
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