به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز محرم، مساجد و حسینیه‌های چابهار میزبان مجالس عزاداری می‌شوند و این فرصت را فراهم می‌کنند تا عاشقان اهل‌بیت(ع) در شب‌های معنوی، هیئت مورد نظر خود را انتخاب کنند.

مسجد امام حسین (ع)

آدرس: بلوار امام خمینی (ره)

زمان: از ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ تا پایان محرم

برنامه: بعد از نماز مغرب تا ساعت ۲۰:۳۰

سخنران: حجت‌الاسلام سید محمد موسوی

مسجد امام علی (ع)

آدرس: گلشهر، میدان علی بن ابی‌طالب (ع)

زمان: از ۲۵ خرداد، ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۱:۰۰

سخنران: حجت‌الاسلام رئیسی

مداحان: کربلایی مجیدگلی، کربلایی علی‌اصغر رهدار

مسجد پیامبر اعظم (ص)

آدرس: منطقه آزاد چابهار

زمان: از ۲۵ خرداد تا پایان یازدهم محرم، ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۳:۳۰

مداح: کربلایی مصطفی غلام‌پور

مسجد امام حسن مجتبی (ع)

آدرس: مجتمع بهاران

زمان: از ۲۷ خرداد، ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰

مسجد امام رضا (ع)

آدرس: زیباشهر، پشت جاده ورمین، جنب مدرسه شهید همت

زمان: از ۳۱ خرداد، ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰

مداح: مسلم ارباعی

مسجد ولیعصر (عج)

آدرس: بلوار شهید ریگی، کوی مسکونی بندر

زمان: از ۲۵ خرداد تا پایان یازدهم محرم، ساعت ۲۱:۰۰ تا ۲۳:۰۰

مسجد ولیعصر (عج) – زیباشهر

آدرس: شهرک ولیعصر (فتح‌المبین)

زمان: از ۲۹ خرداد، ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰

مداح: کربلایی جواد صوفی

حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) – سیستانی‌ها

آدرس: تقاطع حافظ و فردوسی

زمان: از ۲۵ خرداد تا پایان دهه اول محرم، ساعت ۲۱:۰۰ تا ۲۳:۰۰

حسینیه جان‌نثاران قمر بنی‌هاشم (ع) – یزدی‌ها

آدرس: خیابان حافظ، جنب چایخانه دریا

زمان: از ۲۹ خرداد تا پایان یازدهم محرم، ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۳:۰

حسینیه اهل‌بیت (ع) – آذری‌ها

آدرس: بلوار قدس، جنب اداره برق

زمان: از ۲۵ خرداد تا پایان یازدهم محرم، ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۳:۰۰

حسینیه قمر بنی‌هاشم (ع) – پاکستانی‌ها

آدرس: صیاد ۳۰

زمان: از ۳۱ خرداد تا پایان یازدهم محرم، ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۳:۰۰

حسینیه عاشقان ثارالله

آدرس: پایگاه مستقل سپاه امام (ع) چابهار

زمان: از ۲۵ خرداد تا پایان محرم، ساعت ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰

مداحان: حاج آقا سالاری، آقای سوری