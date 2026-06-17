به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز محرم، مساجد و حسینیههای چابهار میزبان مجالس عزاداری میشوند و این فرصت را فراهم میکنند تا عاشقان اهلبیت(ع) در شبهای معنوی، هیئت مورد نظر خود را انتخاب کنند.
مسجد امام حسین (ع)
آدرس: بلوار امام خمینی (ره)
زمان: از ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ تا پایان محرم
برنامه: بعد از نماز مغرب تا ساعت ۲۰:۳۰
سخنران: حجتالاسلام سید محمد موسوی
مسجد امام علی (ع)
آدرس: گلشهر، میدان علی بن ابیطالب (ع)
زمان: از ۲۵ خرداد، ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۱:۰۰
سخنران: حجتالاسلام رئیسی
مداحان: کربلایی مجیدگلی، کربلایی علیاصغر رهدار
مسجد پیامبر اعظم (ص)
آدرس: منطقه آزاد چابهار
زمان: از ۲۵ خرداد تا پایان یازدهم محرم، ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۳:۳۰
مداح: کربلایی مصطفی غلامپور
مسجد امام حسن مجتبی (ع)
آدرس: مجتمع بهاران
زمان: از ۲۷ خرداد، ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰
مسجد امام رضا (ع)
آدرس: زیباشهر، پشت جاده ورمین، جنب مدرسه شهید همت
زمان: از ۳۱ خرداد، ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰
مداح: مسلم ارباعی
مسجد ولیعصر (عج)
آدرس: بلوار شهید ریگی، کوی مسکونی بندر
زمان: از ۲۵ خرداد تا پایان یازدهم محرم، ساعت ۲۱:۰۰ تا ۲۳:۰۰
مسجد ولیعصر (عج) – زیباشهر
آدرس: شهرک ولیعصر (فتحالمبین)
زمان: از ۲۹ خرداد، ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰
مداح: کربلایی جواد صوفی
حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) – سیستانیها
آدرس: تقاطع حافظ و فردوسی
زمان: از ۲۵ خرداد تا پایان دهه اول محرم، ساعت ۲۱:۰۰ تا ۲۳:۰۰
حسینیه جاننثاران قمر بنیهاشم (ع) – یزدیها
آدرس: خیابان حافظ، جنب چایخانه دریا
زمان: از ۲۹ خرداد تا پایان یازدهم محرم، ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۳:۰
حسینیه اهلبیت (ع) – آذریها
آدرس: بلوار قدس، جنب اداره برق
زمان: از ۲۵ خرداد تا پایان یازدهم محرم، ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۳:۰۰
حسینیه قمر بنیهاشم (ع) – پاکستانیها
آدرس: صیاد ۳۰
زمان: از ۳۱ خرداد تا پایان یازدهم محرم، ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۳:۰۰
حسینیه عاشقان ثارالله
آدرس: پایگاه مستقل سپاه امام (ع) چابهار
زمان: از ۲۵ خرداد تا پایان محرم، ساعت ۱۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰
مداحان: حاج آقا سالاری، آقای سوری
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