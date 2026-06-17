به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته جهاد کشاورزی، ظهر چهارشنبه دو طرح مهم در حوزه تولید و زنجیره تأمین طیور با حضور معاون توسعه و برنامه‌ریزی فرمانداری ویژه چابهار، اعضای شورای اداری و جمعی از بهره‌برداران بخش کشاورزی افتتاح و کلنگ‌زنی شد.

در این برنامه، طرح پرورش مرغ گوشتی با ظرفیت ۲۰ هزار قطعه در روستای پیرسهراب و در روستای هوشمب به بهره‌برداری رسید.

همچنین عملیات اجرایی نخستین کشتارگاه صنعتی طیور جنوب استان در روستای پلانی آغاز شد. این پروژه در زمینی به مساحت ۸ هزار مترمربع، با زیربنای ۳ هزار و ۵۰۰ مترمربع، ظرفیت تولید سالانه ۳ هزار و ۶۰۰ تن و با اعتباری بالغ بر ۲ هزار میلیارد ریال اجرا خواهد شد.

نادر بلوچ‌لاشاری معاون توسعه و برنامه‌ریزی فرمانداری ویژه چابهار در حاشیه این مراسم اظهار داشت: کشتارگاه صنعتی طیور از طرح‌های مهم و ضروری جنوب استان است که با هدف تأمین و توزیع مرغ سالم و بهداشتی، تکمیل زنجیره تولید و حمایت از تولیدکنندگان در شهرستان‌های ساحلی به‌ویژه چابهار اجرا می‌شود.

وی افزود: اجرای این طرح‌ها علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، به کاهش هزینه‌های تولید، تقویت اقتصاد محلی و توسعه پایدار مناطق روستایی کمک خواهد کرد.

معاون فرمانداری ویژه چابهار تأکید کرد: توسعه طرح‌های کشاورزی و طیور در مناطق روستایی، زمینه‌ساز رونق تولید، ایجاد اشتغال پایدار، کاهش مهاجرت از روستاها و تقویت روند مهاجرت معکوس خواهد بود.