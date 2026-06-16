دیدار نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با خانواده دو شهید

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان سفر آیت‌الله مصطفی محامی به منطقه سیستان، وی شامگاه سه شنبه با حضور در دو دیدار جداگانه، با خانواده‌های شهیدان این منطقه دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی در شهر علی‌اکبر با خانواده شهید مصطفی قادری از شهدای پایگاه دریایی امام علی(ع) چابهار دیدار کرد.

وی در این دیدار با گرامیداشت مقام شهدا، آنان را مایه عزت و اقتدار کشور دانست و تأکید کرد: امنیت و آرامش امروز جامعه مرهون فداکاری شهدا و صبر خانواده‌های آنان است. همچنین در پایان این دیدار، یک جلد قرآن کریم و چفیه متبرک منسوب به رهبر انقلاب به خانواده این شهید اهدا شد.

در ادامه این سفر، نماینده ولی‌فقیه در استان با حضور در روستای اصغر از توابع شهرستان زابل، با خانواده شهید محمدرضا شاقوزائی نیز دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی با استناد به آموزه‌های قرآنی، شهدا را از مصادیق یاری‌دهندگان راه حق دانست و بر تداوم مسیر ایثار و مقاومت در جامعه تأکید کرد. در پایان این دیدار نیز از خانواده این شهید با اهدای قرآن کریم و چفیه متبرک تجلیل شد.

شهید محمدرضا شاقوزائی از شهدای حادثه تروریستی شهرستان سراوان است که در پی جنایت عوامل وابسته به دشمنان در فروردین‌ماه سال جاری به شهادت رسید.