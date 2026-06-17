به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا صحرائیان، صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به شکل‌گیری مجموعه خیرین «امین ولایت» گفت: پس از برگزاری انتخابات و انتخاب اعضای هیئت‌مدیره، این مجموعه فعالیت خود را با هدف بهره‌گیری از ظرفیت خیرین برای حمایت از پروژه‌های عمرانی و امور عام‌المنفعه آغاز کرد و با وجود نوپا بودن، کمک‌های قابل توجهی به طرح‌های عمرانی حرم مطهر ارائه داد.

وی افزود: با آغاز جنگ، از همان روزهای نخست، جمعی از خیرین استان فارس با تولیت آستان دیدار کردند و در این نشست مقرر شد ظرفیت‌های مردمی و خیرخواهانه در خدمت خانواده‌ها و افرادی قرار گیرد که از جنگ آسیب دیده‌اند که در همین راستا، «ستاد مردمی امین ولایت» شکل گرفت و فعالیت‌های گسترده‌ای را آغاز کرد.

صحرائیان با بیان اینکه این ستاد دارای هشت کمیته تخصصی از جمله بهداشت و درمان، آموزش، امور مساجد، جهاد رسانه و تولید محتوا، برنامه‌ریزی، هماهنگی علمی و پژوهشی و کمیته‌های اجرایی است، تصریح کرد: در تمام ایام جنگ و حتی روزهای تعطیل، فعالیت این کمیته‌ها بدون وقفه ادامه داشت.

وی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این مجموعه را حمایت مردمی از رزمندگان اسلام عنوان کرد و گفت: تنها در یک نمونه، هشت تریلی اقلام و تجهیزات مورد نیاز از شیراز و از مقابل باب‌الرضا حرم مطهر به مناطق عملیاتی و جزایر جنوبی کشور ارسال شد.

معاون توسعه منابع و عمران حرم شاهچراغ (ع) ادامه داد: کمک به خانواده‌های آسیب‌دیده، اقشار کم‌برخوردار، مجروحان و مصدومان جنگ، همچنین حمایت از خانواده‌های رزمندگانی که مدت‌ها از خانواده خود دور بودند، از دیگر اقدامات این ستاد بود. در این راستا بسته‌های معیشتی تهیه و میان خانواده‌ها و نیروهای مستقر در یگان‌های مختلف توزیع شد.



وی با اشاره به حمایت‌های صورت‌گرفته از مجموعه انتظامی، کلانتری‌ها، نیروی هوایی، نیروی دریایی و دیگر بخش‌های فعال در حوزه امنیت و دفاع کشور، اظهار داشت: تلاش شد تا در حد توان از این مجموعه‌ها پشتیبانی شود و بخشی از نیازهای آنان تأمین گردد.



صحرائیان همچنین از حمایت ستاد مردمی امین ولایت از موکب‌های مردمی فعال در سطح شهر خبر داد و گفت: در روزهایی که مردم برای اعلام همبستگی و حمایت از کشور در برنامه‌های مختلف حضور پیدا می‌کردند، این موکب‌ها نیز مورد پشتیبانی قرار گرفتند.



معاون توسعه منابع و عمران حرم شاهچراغ (ع) در پایان با اشاره به فرارسیدن ماه محرم و برگزاری همایش جهانی حضرت علی‌اصغر (ع)، از اجرای پویش «نذر طلا» برای سلامتی و عاقبت‌بخیری کودکان و نیز کمک به بازسازی خسارت‌های ناشی از جنگ خبر داد و تصریح کرد: عواید این پویش در کنار حمایت از رزمندگان اسلام، صرف بازسازی مراکز آسیب‌دیده از جمله مدارس و اماکن عمومی خواهد شد.