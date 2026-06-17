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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۸

ایران در جمع ۵ قدرت برتر پزشکی بازساختی جهان قرار گرفت

ایران در جمع ۵ قدرت برتر پزشکی بازساختی جهان قرار گرفت

براساس اعلام معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری ایران در جمع ۵ قدرت برتر پزشکی بازساختی جهان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و مشارکت بخش خصوصی، پروژه‌های ملی تولید انسولین، شیرخشک نوزاد، واکسن‌های پنوموکوک و مننگوکوک، داروهای مشتق از پلاسما و تجهیزات پزشکی به مراحل نهایی رسیده‌اند.

تولید انسولین و واکسن‌های پیشرفته و داروهای مشتق از پلاسما؛ ایران را در مسیر تبدیل شدن به یکی از قطب‌های زیست‌فناوری منطقه قرار داده است.

این دستاوردها تنها یک موفقیت علمی نیست؛ بلکه گامی مهم برای ارتقای امنیت سلامت، کاهش وابستگی به واردات و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان کشور است. آینده سلامت، با تکیه بر دانش و فناوری ایرانی ساخته می‌شود.

کد مطلب 6862947
مهتاب چابوک

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    نظرات

    • IR ۱۶:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
      0 0
      پاسخ
      خدایا سپاس

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