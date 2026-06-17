امنیت غذایی حتی برای یک ساعت هم تعطیل شدنی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما غلامرضا نوری در دیدار اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود جنگ، تحریم‌ها، محدودیت‌های حمل‌ونقل، اختلال در مسیرهای تجاری و برخی رخدادهای اقتصادی و اجتماعی، روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی در کشور بدون وقفه ادامه یافت و بازار با کمبود مواجه نشد.

نوری با اشاره به آمادگی کشور پیش از آغاز جنگ افزود: پیش از شروع جنگ، جلسات متعددی برای افزایش آمادگی در حوزه تأمین کالاهای اساسی برگزار شد و در آغاز بحران بیش از ۶.۵ میلیون تن کالای اساسی در بنادر و انبارهای کشور موجود بود که در سال‌های اخیر کم‌سابقه محسوب می‌شود.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: این ذخایر موجب شد کشور بدون تنش از شرایط جنگی عبور کند و امنیت غذایی و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم بدون اختلال ادامه یابد.

نوری با اشاره به برنامه‌ریزی دشمن برای ایجاد اخلال در امنیت غذایی کشور گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه مشخص شد که دشمن برای حوزه امنیت غذایی برنامه‌ریزی ویژه‌ای انجام داده بود و تصور می‌کرد ظرف مدت کوتاهی کشور با کمبود کالاهای اساسی مواجه خواهد شد، اما این سناریوها محقق نشد.

وی افزود: رسانه‌های معاند نیز در حدود ۴۰ روز نتوانستند گزارشی از کمبود کالاهای اساسی یا بحران در تأمین غذا منتشر کنند، زیرا بازار از ثبات لازم برخوردار بود.

وزیر جهاد کشاورزی، همکاری دستگاه‌های اجرایی، تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع‌کنندگان و فعالان زنجیره تأمین غذا را عامل اصلی این موفقیت دانست و گفت: این دستاورد نتیجه یک کار جمعی و هماهنگ بود و همه دستگاه‌ها در آن نقش‌آفرینی کردند.

نوری با قدردانی از همراهی مردم در مدیریت شرایط بحرانی گفت: در روزهای دشوار، شاهد خریدهای هیجانی و هجوم به فروشگاه‌ها نبودیم و مردم با رفتار مسئولانه و اعتماد به نظام توزیع، نقش مهمی در حفظ آرامش بازار ایفا کردند.

وی تأکید کرد: اعتماد اجتماعی سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور است و مردم نشان دادند که در شرایط حساس می‌توانند با رفتار منطقی و مسئولانه به عبور از بحران‌ها کمک کنند.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اختلال برخی زیرساخت‌های بانکی در روزهای بحرانی اظهار داشت: در کمتر از ۴۰ دقیقه سازوکارهای جایگزین برای سامانه توزیع آرد و نان فعال شد و هیچ وقفه‌ای در ارائه خدمات به مردم ایجاد نشد.

نوری همچنین بر ضرورت توسعه عدالت‌محور در بخش کشاورزی تأکید کرد و گفت: کشاورزی بخشی گسترده، اما آسیب‌پذیر است و در مسیر توسعه باید از تولیدکنندگان خرد، کشاورزان و بهره‌برداران حمایت شود تا توسعه به شکلی متوازن و عادلانه دنبال شود.

وی افزود: توجه به عدالت اجتماعی و حمایت از تولیدکنندگان کوچک باید در کنار اهداف توسعه‌ای مورد توجه قرار گیرد تا فعالان این بخش زیر فشارهای اقتصادی و اجتماعی قرار نگیرند.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در بخش کشاورزی گفت: در برخی مناطق یک کارشناس باید به هزاران بهره‌بردار خدمات ارائه دهد که این موضوع ارائه خدمات مؤثر را دشوار می‌کند.

نوری تأکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی از اصلاح ساختار و چابک‌سازی دولت حمایت می‌کند، اما نباید به بدنه تخصصی و اجرایی این وزارتخانه که مستقیماً با تولید و امنیت غذایی کشور در ارتباط است، آسیب وارد شود.

وی همچنین درباره قیمت کود شیمیایی گفت: دولت در حال بررسی نهایی قیمت کود است و تلاش می‌شود افزایش قیمت‌ها به حداقل برسد تا فشار مضاعفی بر کشاورزان وارد نشود.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: در حال حاضر مقادیر مناسبی از کود در شبکه توزیع موجود است و با نهایی شدن تصمیمات مربوط به قیمت‌گذاری، روند عرضه و توزیع آن با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

نوری در پایان از تدوین طرح‌های حفاظت، احیا و مدیریت جنگل‌های شمال کشور خبر داد و گفت: این طرح‌ها به‌زودی وارد مرحله اجرا خواهد شد تا از این سرمایه ارزشمند ملی به شکل پایدار صیانت شود.