وزیر جهاد: بخشی از گرانی‌ کالاهای اساسی ناشی از اصلاحات ارزی است

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی دوم خردادماه در جلسه شورای معاونین وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به تحولات ماههای اخیر اظهار کرد: روزهای حساسی را پشتسر گذاشتیم و کشور در معرض یکی از پیچیدهترین جنگهای ترکیبی قرار گرفت؛ جنگی که در آن توانمندترین ارتشها و پیشرفتهترین فناوریهای دنیا علیه جمهوری اسلامی ایران به میدان آمدند.
وی بیان کرد: پیشبینی میکردند جمهوری اسلامی در روزهای ابتدایی دچار بحران شود، اما نهتنها چنین اتفاقی رخ نداد بلکه مردم بیش از گذشته در کنار نظام، رهبری و کشور قرار گرفتند و یک انسجام و اتحاد ملی شکل گرفت.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به سفر خارجی اخیر خود تصریح کرد: در دیدار با مقامات کشورهای مختلف، همه بر پیروزی ایران و ناکامی آمریکا در رسیدن به اهدافش اذعان داشتند. حتی مردم کشورهای منطقه نیز پیروزی ایران را پیروزی خود میدانند.
وی با تأکید بر اینکه خدشه و اختلال در «امنیت غذایی» یکی از اهداف اصلی دشمن در جنگ اخیر بود، اظهار کرد: دشمن تلاش داشت با ایجاد کمبود و آشفتگی در بازار مواد غذایی، کشور را دچار بحران کند اما به فضل الهی و با تدابیر اتخاذ شده، کوچکترین خللی در تأمین کالاهای اساسی ایجاد نشد.
نوری افزود: برخلاف برخی کشورها که فروشگاهها و قفسههای مواد غذایی خالی شد، در ایران نهتنها کمبودی ایجاد نشد بلکه ذخایر کالاهای اساسی در بهترین وضعیت قرار داشت.
وی با اشاره به نقش سیاستگذاریهای دولت و حمایتهای انجامشده، تصریح کرد: توصیه رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت فعالیت دوبرابری در حوزه کالاهای اساسی، حمایتهای رئیسجمهور و پیشبینیهای شورای عالی امنیت ملی، موجب شد کشور با آمادگی کامل وارد این شرایط شود.
وزیر جهاد کشاورزی درباره افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی گفت: مردم حق دارند که نسبت به افزایش قیمتها گلایه داشته باشند، اما باید توجه داشت که بخشی از این گرانیها ناشی از اصلاحات ارزی، افزایش نرخ جهانی نهادهها، افزایش هزینه حملونقل و تصمیمات بودجهای است.
وی توضیح داد: طی ماههای اخیر قیمت جهانی روغن سویا، کود فسفات، کنجاله سویا، و برنج افزایش داشته است. همچنین هزینه حملونقل دریایی و زمینی نیز چند برابر شده که همه این موارد بر قیمت نهایی کالاها اثرگذار است.
نوری تأکید کرد: در حوزه کالاهای اساسی و محصولات غذایی، گرانفروشی سازمانیافته وجود ندارد و قیمتها بر اساس هزینه واقعی تولید تعیین میشود.
وی با اشاره به شرایط دشوار تولیدکنندگان گفت: مرغداران و تولیدکنندگان طی ماههای گذشته فشار زیادی را تحمل کردهاند و در برخی دورهها با زیان مواجه بودند، اما با وجود خشکسالی، جنگ، مشکلات حملونقل و حوادث مختلف، تولید در کشور متوقف نشد و زنجیره تأمین حفظ شد.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه ایران ماهانه حدود ۲۵۰ هزار تن مرغ مصرف میکند، افزود: تأمین این حجم از نیاز غذایی بدون اتکا به تولید داخلی ممکن نیست و غذا در دنیا آنقدر فراوان نیست که بتوان به سادگی از بازار جهانی جایگزین کرد.
نوری با قدردانی از همراهی و همیاری مردم ایران برای کمک به مدیریت بازار اظهار کرد: ملت ایران با هوشمندی، آگاهی و ایستادگی خود همه محاسبات دشمنان را برهم زدند باید عظمت و همراهی مردم را قدر بدانیم و صادقانه به ملت عزیزمان خدمت کنیم.
