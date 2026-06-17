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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۶

فرماندار دیلم: عملکردها در زمینه مصرف انرژی رصد می شود

فرماندار دیلم: عملکردها در زمینه مصرف انرژی رصد می شود

بوشهر- فرماندار دیلم گفت: عملکرد دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها در زمینه مدیریت مصرف انرژی به‌طور مداوم رصد و ارزیابی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی صبح چهارشنبه ،در بازدیدهای سرزده از دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های شهرستان، روند اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف انرژی و میزان پایبندی این مجموعه‌ها به دستورالعمل‌های ابلاغی را مورد ارزیابی قرار داد.

فرماندار دیلم در این بازدیدها، وضعیت مصرف برق ادارات و بانک‌ها را به‌صورت میدانی بررسی و بر رعایت دقیق دستورالعمل‌های مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد. همچنین تذکرات لازم به مسئولان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها ارائه شد تا نسبت به اجرای کامل مصوبات و دستورالعمل‌های ابلاغی اقدام کنند.

قطع برق ادارات و بانک های پرمصرف پس از تذکر

وی با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها در مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: ادارات و بانک‌هایی که پس از دریافت تذکر، همچنان نسبت به رعایت الزامات مدیریت مصرف بی‌توجه باشند، در صورت تکرار، اسامی آنها به اطلاع عموم خواهد رسید و برق این مشترکان نیز برابر ضوابط و مقررات قطع خواهد شد.

کاظمی افزود: تأمین برق پایدار برای شهروندان، نیازمند همراهی و مشارکت همگانی و رعایت الگوی مصرف، به‌ویژه در ایام اوج بار تابستان، باید به‌عنوان یک مسئولیت عمومی مورد توجه قرار گیرد.

وی تأکید کرد: بازدیدهای سرزده از ادارات و بانک‌های شهرستان دیلم به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت و عملکرد دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها در زمینه مدیریت مصرف انرژی به‌طور مداوم رصد و ارزیابی می‌شود.

این بازدیدها در راستای اجرای سیاست‌های مدیریت مصرف برق و با هدف تحقق کاهش ۳۰ درصدی مصرف انرژی در ساعات اداری و ۷۰ درصدی پس از پایان وقت اداری انجام شد و استفاده از تجهیزات روشنایی کم‌مصرف، بهره‌گیری از نور طبیعی، تنظیم سامانه‌های سرمایشی بر دمای استاندارد ۲۵ درجه سانتی‌گراد، نصب کنتورهای هوشمند بر روی مولدهای اضطراری و رعایت کاهش ۷۰ درصدی مصرف برق پس از پایان ساعت اداری از جمله موارد مورد تأکید قرار گرفت.

کد مطلب 6863034

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