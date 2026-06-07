به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر یکشنبه در راستای پایش نحوه اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف انرژی، به صورت سرزده از تعدادی از دستگاه‌های اجرایی شهرستان دشتی بازدید کرد.

فرماندار دشتی در جریان این بازدیدها با بررسی وضعیت مصرف برق در ادارات، بر ضرورت رعایت الگوی مصرف و اجرای دقیق مصوبات و دستورالعمل‌های مرتبط با مدیریت انرژی تأکید کرد.

وی با اشاره به شرایط موجود و ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها در مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: صرفه‌جویی در مصرف انرژی یک مسئولیت همگانی است و ادارات باید در این زمینه هم پیشگام باشند و هم الگوسازی کنند.

مقاتلی افزود: استفاده بهینه از تجهیزات سرمایشی، خاموش کردن وسایل غیرضروری و رعایت ساعات تعیین شده برای مصرف انرژی از جمله مواردی است که باید مورد توجه جدی دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

وی بیان کرد: نظارت بر نحوه مصرف انرژی در ادارات شهرستان به صورت مستمر انجام خواهد شد و تمامی دستگاه‌ها موظف به رعایت ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی هستند.

فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: مدیریت صحیح مصرف انرژی علاوه بر کاهش هزینه‌ها، نقش مهمی در پایداری شبکه و تأمین برق پایدار برای همگان دارد.