به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کریمی اظهار کرد: این پرندگان شامل گونه‌های بین المللی و اندمیک از جمله اردک بلوطی اردک سرحنایی، حواسیل ارغوانی، کشیم بزرگ، کشیم کوچک، کشیم گردن سیاه، کفچنوک و پرستوهای دریایی هستند.

وی افزود: این زاد آوری تا اواخر تابستان ادامه دارد.

به گفته کریمی وجود بیش از ۱۳۰ گونه گیاهی، آب و هوای مناسب و منابع غذایی موجود در تالاب آن را به محیط مناسبی برای زادآوری پرندگان آبزی و کنار آبزی تبدیل کرده است.

مدیرکل محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت: ۸ تالاب در چهار محال و بختیاری فعالند که امسال ۳۵ هزار پرنده بابیش از ۳۰ گونه پرنده از جمله آبزی و کنار آبزی به این تالاب‌ها مهاجرت کردند.

کریمی افزود: بیشترین پرندگان مهاجر در تالاب بین المللی گندمان و چغاخور لانه گزینی و زادآوری می‌کنند.