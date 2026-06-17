به گزارش خبرنگار مهر، محمدبابایی که اواخر بهمن ماه سال گذشته با حکم وزیر ورزش و جوانان به عنوان سرپرست فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم‌بینایان انتخاب شده است، با بیان اینکه آغاز مسئولیت وی همزمان با شرایط خاص کشور بود، گفت: پس از آرامتر شدن وضعیت کشور و در حدود ۴۰ روز گذشته، فعالیت‌های فدراسیون در شرایط ویژه دنبال و تلاش شد امور اجرایی و میدانی با جدیت پیش برود تا خدمات شایسته‌ای به ورزشکاران نابینا و کم‌بینا ارائه شود.

وی در ادامه به معرفی ایجاد جدید ساختار در فدراسیون اشاره کرد و گفت: افراد جدید در بخش‌های مختلف از جمله انجمن‌ها، کمیته‌های فرهنگی، حقوقی، انضباطی، آموزش و پژوهش، روابط عمومی و امور اجرایی منصوب و مشغول فعالیت شده‌اند. از نخستین اقدامات ما اصلاح چارت سازمانی فدراسیون بود و در همین راستا کمیته فرهنگی به ساختار اضافه شد و کمیته‌های حقوقی و انضباطی نیز فعال گردیدند. همچنین اصلاح آیین‌نامه پرداخت دستمزد مربیان و داوران و تشکیل نخستین شورای فنی گلبال از اقدامات مهم انجام‌شده است.

سرپرست فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم‌بینایان با قدردانی از مدیران پیشین فدراسیون اظهار داشت: از زحمات آقای مظلومی در دوره‌های گذشته تشکر می‌کنیم و تلاش داریم با بهره‌گیری از تجربیات گذشته مسیر توسعه ورزش نابینایان را ادامه دهیم.

سرپرست فدراسیون در ادامه به جلسات و رایزنی‌های اخیر اشاره کرد و گفت: طی ماه‌های اخیر چندین نشست با وزیر ورزش و جوانان، رؤسای فدراسیون‌ها و مسئولان کمیته ملی پارا المپیک برگزار شده که در آن‌ها موضوعات مهمی از جمله وضعیت تیم‌های اعزامی به بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ژاپن بررسی شده است.

وی با اشاره به تماس ها و ارتباطات مستمر خود با رئیس فدراسیون جهانی نابینایان و برگزاری نشست های شورای فنی افزود: در حال حاضر چهار رشته پاراشنا، فوتبال نابینایان، جودو و گلبال در اردوهای آماده‌سازی قرار دارند و خود را برای حضور در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا آماده می‌کنند. هدف مجموعه فدراسیون، کسب بهترین نتایج و ارتقای جایگاه ایران در این رقابت‌هاست.

بابایی با اشاره به توصیه‌های وزیر ورزش و جوانان گفت: تأکید وزیر بر این است که نباید از تغییر و تحول هراس داشت و در صورت نیاز باید با شجاعت تصمیم‌گیری کرد. همچنین استفاده درست از ظرفیت‌ها، ایجاد تحول و رعایت عدالت از جمله محورهای مورد تأکید بوده است.

سرپرست فدراسیون با اشاره به برگزاری مسابقات داخلی گفت: در مدت چهار دوره مسابقات قهرمانی کشور در رشته‌های فوتبال، گلبال، جودو و شنا برگزار شده و هدف اصلی این رقابت‌ها آماده‌سازی ورزشکاران برای حضور در مسابقات بین‌المللی است.

وی همچنین از برگزاری نخستین جشنواره ورزش روستایی نابینایان و کم‌بینایان خبر داد و افزود: این رویداد به صورت همزمان در ۳۰ استان کشور برگزار خواهد شد و هدف آن ایجاد نشاط اجتماعی، شناسایی استعدادها و توسعه ورزش همگانی است.

محمد بابایی در ادامه به برنامه‌ریزی علمی و داده‌محور فدراسیون اشاره کرد و گفت: برنامه راهبردی فدراسیون بر اساس برنامه هفتم توسعه و با تکیه بر آمار و داده‌های دقیق استان‌ها تدوین خواهد شد و هیئت‌های استانی موظف شده‌اند برنامه‌های خود را ارائه دهند. در حال حاضر هفت رشته فعال تحت پوشش فدراسیون قرار دارد و برخی رشته‌ها مانند شطرنج، بولینگ و پاورلیفتینگ نیز مجدداً فعال شده‌اند. همچنین فرآیندهای آموزشی و مربیگری در سامانه‌های رسمی ثبت و ساماندهی شده است.

سرپرست فدراسیون درباره اردوها و اعزام‌های برون‌مرزی گفت: برای رشته شنا و گلبال ۱۰ مرحله اردوی آماده‌سازی برنامه‌ریزی شده و سایر رشته‌ها نیز در حال طی مراحل آماده‌سازی هستند. اولویت اصلی ارتقای سطح آمادگی تیم‌های ملی است.

وی همچنین به نتایج بین‌المللی اخیر اشاره کرد و گفت: تیم جودوی ایران در مسابقات گرندپری قزاقستان موفق به کسب یک مدال نقره و سه مدال برنز شد و امید داریم در پاراآسیایی ناگویا نیز نتایج درخشانی کسب شود.

بابایی درباره محدودیت‌های اعزام تیم‌ها افزود: به دلیل شرایط خاص منطقه و مشکلات صدور ویزا و پرواز، امکان اعزام برخی تیم‌ها فراهم نشد، اما رایزنی برای برگزاری اردوهای خارجی در کشورهای دیگر در حال انجام است.

وی همچنین درباره زیرساخت‌های ورزشی گفت: در ابتدای دوره سرپرستی تنها چند استان دارای امکانات اختصاصی بودند، اما اکنون بخش قابل توجهی از استان‌ها دارای زیرساخت مناسب شده‌اند و این روند ادامه دارد. تخصیص اعتبارات نیز بر اساس عملکرد هیئت‌های استانی انجام می‌شود و استان‌های فعال‌تر از حمایت بیشتری برخوردار خواهند شد.

محمد بابایی در پایان ضمن قدردانی از حمایت احمددنیامالی وزیر ورزش و جوانان و معاونین، کمیته ملی پارالمپیک و اصحاب رسانه تأکید کرد: هدف فدراسیون، برنامه‌ریزی دقیق، توسعه‌محور و علمی برای ارتقای ورزش نابینایان و کم‌بینایان و کسب موفقیت‌های بین‌المللی در آینده است.