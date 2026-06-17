کمیته ملی المپیک و سازمان نظام پزشکی تفاهم نامه همکاری امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهمنامه با رویکرد گسترش تعاملات نظاممند میان جامعه ورزش و جامعه سلامت کشور و با هدف ترویج فرهنگ ورزش به عنوان یکی از مهمترین عوامل حفظ و ارتقای سلامت عمومی، توسعه فعالیتهای ورزشی در جامعه پزشکی، حمایت از ورزشکاران حوزه سلامت و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی، آموزشی و پژوهشی طرفین منعقد شده است.
محمود خسرویوفا، رئیس کمیته ملی المپیک، در حاشیه امضای این تفاهمنامه با تأکید بر جایگاه ارزشمند جامعه سلامت کشور اظهار داشت: پزشکان، پرستاران و فعالان حوزه سلامت از شریفترین، خدومترین و اثرگذارترین اقشار جامعه هستند که همواره در شرایط مختلف در کنار مردم حضور داشتهاند. کمیته ملی المپیک این تفاهمنامه را گامی مؤثر در جهت توسعه همکاریهای پایدار میان دو نهاد و بهرهگیری از ظرفیتهای گسترده جامعه سلامت کشور میداند.
وی افزود: کمیته ملی المپیک و سازمان نظام پزشکی دارای مأموریتی مشترک در زمینه حفظ، ارتقا و توسعه سلامت جامعه به ویژه نسل جوان هستند. ورزش و سلامت دو حوزه بههمپیوستهاند و هرگونه سرمایهگذاری در توسعه فرهنگ ورزش، در حقیقت سرمایهگذاری برای سلامت آینده کشور محسوب میشود.
رئیس کمیته ملی المپیک همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیتهای تخصصی جامعه سلامت در حمایت از ورزش کشور تأکید کرد و گفت: یکی از محورهای مهم این همکاری، بهرهگیری از توان علمی، تخصصی و حرفهای جامعه پزشکی در حمایت از ورزشکاران نخبه، قهرمانان ملی، رشتههای المپیکی و همچنین کاروانهای اعزامی جمهوری اسلامی ایران به بازیهای آسیایی، بازیهای المپیک و سایر رویدادهای مهم بینالمللی است.
همچنین محمد رئیس زاده رئیس سازمان نظام پزشکی ضمن اشاره به اینکه این دو مجموعه ظرفیت بالایی برای همکاری دارند گفت:سازمان نظام پزشکی یکی از مهمترین ارکان خود را برای حفظ سلامت جامعه توجه به ورزش می داند و هر چقدر ورزش در ابعاد همگانی و حتی قهرمانی افزایش یابد در افزایش سلامت جامعه نقش بسزایی خواهد داشت و به همین منظور کمیته راهبری در ورزش راه اندازی و فعالیت های خوبی در این زمینه حتی با تشکیل انجمن ورزشی صورت پذیرفت.
وی گفت: در واقع نگاه ما اینست که ورزش در میان مردم و جامعه پزشکی پر رنگ تر شود و در حوزه ورزش و سلامت تعامل و همکاری خوبی داشته باشیم و قطعا این تفاهمنامه تاثیر بسزایی در افزایش تبادلات تجارب علمی، ورزشی و پزشکی بین جامعه ورزش کشور و جامعه نظام پزشکی سلامت خواهد داشت.
بر اساس این تفاهمنامه، دو طرف در زمینه برگزاری دورههای آموزشی، همایشها و کارگاههای مشترک، تبادل ظرفیتهای علمی و پژوهشی، حمایت از ورزشکاران جامعه سلامت، توسعه امکانات و فعالیتهای ورزشی و ایجاد بسترهای لازم برای حضور مؤثر ورزشکاران این حوزه در رویدادهای ملی و بینالمللی همکاری خواهند کرد.
این تفاهمنامه از تاریخ امضا به مدت سه سال معتبر بوده و زمینهساز گسترش همکاریهای مشترک میان کمیته ملی المپیک و سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در حوزههای ورزش، سلامت و مسئولیتهای اجتماعی خواهد بود.
در این نشست مهدی علی نژاد دبیر کل کمیته، محمد تابع رئیس آکادمی ملی المپیک، سید محمد میرخانی معاون اجتماعات و امور مجلس و روح الله قائد امینی مدیر کل حوزه ریاست از سازمان نظام پزشکی به همراه جمع دیگری از مدیران حضور داشتند.
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