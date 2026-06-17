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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۷

اطلاعیه قطعی آب شرب مجتمع تیاب و برخی روستاهای میناب

اطلاعیه قطعی آب شرب مجتمع تیاب و برخی روستاهای میناب

میناب- روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب هرمزگان از قطعی آب شرب مجتمع تیاب و برخی روستاهای شهرستان میناب به مدت ۲۴ ساعت خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه روابط عمومی و آموزش همگانی آبفای هرمزگان آمده است: به اطلاع مشترکین محترم تیاب میناب می رساند: به علت نوسازی خط انتقال مجتمع تیاب و وارد مدار شدن خط انتقال جدید ۸۰۰ میلیمتر، آب شرب مشترکین مجتمع تیاب شامل روستاهای کلاهی، مازغ، تیاب، نخل ابراهیمی، دهو، بلبلی، دهستان حکمی، بازیاری، تل آبی، سرکم، کلیبی، کلو، سرریگان، حاجی آباد، سرباران، سبهتی، پازیارت و ماشهران از ساعت ۶ صبح ۵ شنبه ۲۸ خرداد به مدت ۲۴ ساعت قطع خواهد شد.
لذا ضمن عذرخواهی و قدردانی از صبوری مردم شریف مجتمع تیاب میناب، از مشترکین محترم تقاضا می شود نسبت به مدیریت مصرف آب و استفاده بهینه از مخازن ذخیره منازل خود اقدام نمایند.

کد مطلب 6863140

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