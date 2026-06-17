به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالارصبح چهارشنبه در نشست کارگروه تنظیم بازار شهرستان عسلویه با اشاره به اهمیت نظارت مستمر بر بازار و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم اظهار داشت: حضور میدانی و مستمر دستگاه‌های نظارتی در سطح بازار، نقش مهمی در رصد دقیق قیمت‌ها، جلوگیری از تخلفات احتمالی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان دارد.

وی افزود: شهروندان زمانی که نظارت عملی و ملموس مسئولان و بازرسان را در بازار مشاهده می‌کنند، اطمینان بیشتری نسبت به حفظ حقوق خود پیدا کرده و این موضوع به‌عنوان قوت قلبی برای جامعه در برابر هرگونه گران‌فروشی، احتکار و تخلفات اقتصادی عمل می‌کند.

پاسالار با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی تصریح کرد: هدف اصلی کارگروه تنظیم بازار حمایت از معیشت مردم، تأمین و توزیع مناسب کالاهای اساسی و برخورد قاطع با متخلفان است و تمامی دستگاه‌های متولی باید با احساس مسئولیت، هماهنگی و حضور مؤثر در میدان، در تحقق این اهداف تلاش کنند.

فرماندار شهرستان عسلویه همچنین بر استمرار بازرسی‌ها، رصد وضعیت عرضه کالاهای اساسی و رسیدگی سریع به گزارش‌های مردمی تأکید کرد و خواستار استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود برای حفظ ثبات بازار و آرامش خاطر شهروندان شد.

وی خاطرنشان کرد: خدمت‌رسانی مطلوب به مردم و حفظ تعادل بازار از اولویت‌های مهم شهرستان است و دستگاه‌های مسئول باید با جدیت و برنامه‌ریزی منسجم در این مسیر حرکت کنند.