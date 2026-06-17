به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ مراسم تجدید بیعت جهادگران با رهبر انقلاب به مناسبت سالروز تشکیل جهاد سازندگی با حضور حجت‌الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، حاج حسین یکتا عضو شورای مرکزی قرارگاه عمار و تنی چند از جهادگران عرصه سازندگی در محل حسینیه جماران برگزار شد.

امروز جهادگران برای اقتصاد مقاومتی برنامه دارند

در این جلسه حسین یکتا، عضو شورای مرکزی قرارگاه عمار بیان کرد: انسان به جماران می‌آید قلبش سنگین می‌شود. سخن گفتن هم سخت است، یاد صورت بچه‌های جهادی می‌افتیم که در این محل به یک روایت بیعت و به روایتی وداع می‌کردند.

وی با بیان اینکه تفکر جهادی را امام راحل بنا گذاشتند و امروز ما برای بیعت با رفقای جهادی در این محل حاضر هستیم، اظهار کرد: در جماران قاب عکس‌های شهید بهشتی، باهنر، رجایی و علمای بزرگ تکیه زده‌ است. به همین دلیل صحبت در جماران بسیار سخت است، چراکه فضا بسیار خاص است. امام امت حتما حاضر است و رهبر شهیدمان شاهد این فعالیت‌های جهادی هستند.

عضو شورای مرکزی قرارگاه عمار با اشاره به دولت سیزدهم عنوان کرد: سید مظلوم و حامی محرومان سید ابراهیم رئیسی در آخرین دیدار گفتند دعا کن خدا به من اخلاص و یک سری افراد انصاف عطا کند.

وی با تأکید بر اقتصاد مقاومتی ادامه داد: برخی مسائل اقتصادی مثل ناترازی انرژی ممکن است فشار آورد و در معادله سیاسی یکجا دست ما را می‌بندد، برای قوی‌تر ‌شدن اقتصاد مقاومتی باید دید راه‌حل بچه‌های جهادی چیست؟ امروز باید دید برنامه جهادگران برای ساماندهی و تکمیل زیرساخت‌ها در حوزه رسانه و لشکر میلیونی چیست؟ امروز نگاه جهادگران، برنامه‌های علمی جهادی است که پیگیری می‌شود. امروز باید پرسید برنامه جهادگران برای ۳۰ میلیون جانفدا و تقویت بسیج نظامی و جهادی چیست؟

یکتا با بیان اینکه بچه‌های جهادی می‌خواهند در فضای جهادی نفس بکشند، گفت: برنامه ما در این راستا چیست؟

وی با اشاره به آخرین دیدار خود با رهبر شهید عنوان کرد: در این دیدار یک جهادگر از رهبر پرسید، سوریه چه می‌شود؟ پاسخ رهبر شهید این بود، مگر صدام تا تهران نیامد و بمباران کرد. پرسیدند، چه شد؟ پاسخ دادیم، رفت. رهبر شهید گفتند اینها هم می‌روند و آمریکا اخراج می‌شود. رهبر شهید ادامه دادند، شما بسیجی‌های ایران کار اسرائیل را تمام می‌کنید و به زودی در بیت‌المقدس نماز می‌خوانید.

جهادگران باید منیت را کنار بگذارند

در ادامه این جلسه هادی صاحبقرانی، دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی اظهار کرد: رهبر شهید انقلاب اسلامی از منظر فقهی و اجرایی و عملیاتی موضوع جهاد را توسعه دادند که اقدامات مفیدی در این زمینه انجام شده است. به نظر می رسد امروز باید به دنبال یک الگوی گسترده باشیم که لازمه‌اش هم افزایی و عبور از منیت است.

وی بیان کرد: به نظر می رسد ما باید بیشتر پا روی نفس بگذاریم تا بتوانیم کارهای خوب و گسترده‌ای انجام دهیم.

رونمایی از ۳ کتاب در حوزه فعالیت جهادگران سازندگی

در این مراسم از ۳ کتاب «این گونه بود که...»، «سیمرغ» و «جهاد سازندگی» رونمایی شد. این کتاب‌ها درباره فعالیت جهادگران سازندگی کشور از ابتدا انقلاب اسلامی تا زمان انحلال آن در سال ۱۳۷۹ است که به تحولات انجام شده در روستا اعم از تحولات عمرانی، اجتماعی، اقتصادی و... می‌پردازد.

مهدی مسکنی، نویسنده کتاب «این گونه بود که....» از سال‌ها تلاش و پژوهش برای تالیف کتاب گفت و فعالیت‌هایی که جهادگران در عرصه جهادی به همراه رهبر شهید کشور داشتند.

وی، یکی از فعالان عرصه جهاد با اشاره به رفتار رهبر شهید عنوان کرد، رفتار آقا همیشه با جهادگران با محبت بود. گویا جهادی‌ها از پدیده دیگری بودند. ایشان به جهادگران می‌فرمودند که شما محصول دو دهه کار من هستید. من دو دهه پای دو تا گفتمان در این کشور نشستم؛ یک گفتمان دانش بنیان دو گفتمان جهادی.

وی افزود: میثم نعمتی در دیدار سال ۱۳۹۸ راهبردی صحبت کرد و گفت به حضرت آقا بفرمایید ما دهه ۶۰ ها بزرگ شدیم. امروز مدیر شدیم. ما می‌توانیم بار کشور را برداریم. در این دیدار حضرت آقا فرمودند، همه حرف‌هایی که زدید خوب است، انجام دهید اما از ساختن خانه آن پیرزن محروم هم غافل نشوید.

نویسنده کتاب «این گونه بود که....» با بیان اینکه همه ما نشستیم گفتیم آقا ما آماده‌ایم و گفتیم آقا از شما به یک اشاره و از ما با سر دویدن. آقا در اینجا عنوان کردند ما که اشاره کردیم، تاکید کرد: مطالبه آقا از ما این بود که چرا عقب هستیم؛ نه اینکه آقا بخواهند بگویند کجا هستید؟

در پایان مراسم از ۱۰ جهادگر عرصه آبادانی کشور تقدیر شد؛ جهادگرانی که در جنگ تحمیلی آمریکایی صهیونی به کمک آسیب‌دیدگان شتافتند و فعالیت جهادی خود را برای نوسازی و آبادانی کشور ادامه می‌دهند.