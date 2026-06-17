امروز جهادگران برای اقتصاد مقاومتی برنامه دارند

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ مراسم تجدید بیعت جهادگران با رهبر انقلاب به مناسبت سالروز تشکیل جهاد سازندگی با حضور حجتالاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در محل حسینیه جماران برگزار شد.
در این مراسم حسین یکتا، عضو شورای مرکزی قرارگاه عمار گفت: انسان به جماران میآید قلبش سنگین میشود. سخن گفتن هم سخت است.
وی افزود: یا صورت بچههای جهادی میافتیم که در این محل به یک روایت بیعت میکردند و به روایتی وداع.
یکتا ادامه داد: تفکر جهادی را امام بنا گذاشتن و امروز ما برای بیعت با رفقای جهادی در این محل حاضر هستیم؛ محل عشق بازی جهادی ها با امام.
عضو شورای مرکزی قرارگاه عمار تصریح کرد: در جماران قاب عکسهای شهید بهشتی، باهنر، رجایی و علمای بزرگ تکیه زده است. به همین دلیل صحبت در جماران بسیار سخت است زیرا فضا بسیار خاص است.
این مسئول جهادی اظهار کرد: امام امت حتما حاضر است و رهبر شهیدمان شاهد این فعالیتهای جهادی هستند.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به دولت سیزدهم، عنوان کرد: سید مظلوم و حامی محرومان سیدابراهیم رئیسی در آخرین دیدار گفتند دعا کن خدا به من اخلاص و یک سری افراد انصاف عطا کند.
یکتا با تأکید بر اقتصاد مقاومتی ادامه داد: برخی مسائل اقتصادی مثل ناترازی انرژی ممکن است فشار آورد و در معادله سیاسی یکجا دست ما را میبندد، برای قویتر شدن اقتصاد مقاومتی باید دید راهحل بچههای جهادی چیست؟ امروز باید دید برنامه جهادگران برای ساماندهی و تکمیل زیرساختها در حوزه رسانه و لشکر میلیونی چیست؟
این جهادگر گفت: امروز نگاه جهادگران، برنامههای علمی جهادی است که پیگیری میشود. امروز باید پرسید برنامه جهادگران برای ۳۰ میلیون جانفدا و تقویت بسیج نظامی و جهادی چیست؟
یکتا با بیان این که بچههای جهادی میخواهند در فضای جهادی نفس بکشند، گفت: برنامه ما در این راستا چیست؟
عضو شورای مرکزی قرارگاه عمار با اشاره به آخرین دیدار خود با رهبر شهید عنوان کرد: در این دیدار یک جهادگر از رهبر پرسید، سوریه چه میشود؟ پاسخ رهبر شهید این بود، مگر صدام تا تهران نیامد و بمباران کرد. پرسیدند، چه شد؟ پاسخ دادیم، رفت. رهبر شهید گفتند اینها هم میروند و آمریکا اخراج میشود.
یکتا در پایان گفت: رهبر شهید ادامه دادند، شما بسیجی های ایران کار اسرائیل را تمام میکنید و به زودی در بیت المقدس نماز میخوانید.
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