به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در شورای راهبری تحول اداری استان که با حضور رئیس مرکز بازرسی و نظارت بر سامانه فوریت‌های اداری سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد، اظهار کرد: با راه‌اندازی سامانه فوریت‌های اداری «فواد» در استان، نیازمندی‌ها و مطالبات مردمی در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری و پاسخگویی می‌شود و بر اشرافیت مدیران به این سامانه برای پاسخگویی مطلوب به مردم تاکید کرد.

وی افزود: اجرای طرح فوریت‌های اداری از ابتکارات سازمان اداری و استخدامی است و این سامانه پیوندی با حکمرانی هم‌افزای مورد تأکید رئیس‌جمهور پزشکیان می باشد.

استاندار اردبیل با اشاره به نقش مهم مردم در طول جنگ تحمیلی و اعتماد مردم به حاکمیت و دولت، گفت: مدیران باید برای رفع نیازمندی‌های مردم و تحقق مطالبات آنان در دوران پساجنگ تلاش کنند.

امامی یگانه تصریح کرد: مردم در شرایط تحریم، محاصره دریایی و محدودیت‌های ایجادشده از سوی دشمنان برای حراست از تمامیت ارضی مقاومت کردند و اکنون وظیفه ماست که نارضایتی‌های مرتبط در حوزه‌های اقتصادی و اداری را در کمترین زمان رفع و حل کنیم.

وی به فعالیت سایر سامانه‌ها از جمله سامد و سامانه پاسخگویی به مردم اشاره کرد و افزود: باید با آسیب‌شناسی‌های دقیق سامانه‌های موازی تجمیع و نقاط ضعف رفع شود.

استاندار اردبیل اظهار کرد: باید مدیران و کارشناسان مربوط، آموزش‌های لازم را دریافت و با اشرافیت به مطالبات مردمی اولویت‌های مدیریتی و برنامه‌ریزی خود را تعیین کنند.

وی بیان کرد: لازم است برای تقویت مشارکت مردم در این سامانه، اطلاع‌رسانی‌های مرتبط به مردم انجام شود.

رئیس مرکز بازرسی و نظارت بر سامانه فوریت‌های اداری سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در این نشست گفت: سامانه فوریت‌های اداری در استان اردبیل به‌عنوان بیست و دومین استان با شماره ۱۲۸ راه‌اندازی و در راستای پایداری خدمت و سهولت در ارائه خدمت فعالیت می‌کند.

کامل داوودی افزود: این سامانه ۸ شاخص دارد و در بازه زمانی ۳ ساعته مسائل را بررسی و نتیجه را به مردم ارائه می‌کند.