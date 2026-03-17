امامی یگانه: ۱۲ هزار تن کالای اساسی در استان اردبیل تامین شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه عصر سه شنبه در جریان بازدید از بازار اردبیل با همراهی جمعی از مسؤولان، از توزیع یکهزار تن آرد در سطح استان با محوریت قرارگاه اقتصادی شهرستانها و فرمانداران خبر داد و اظهار کرد: در تأمین کالاهای اساسی از ظرفیت گمرک استان نیز استفاده شده است.
وی افزود: تردد روزانه کامیونها در گمرک به بیش از ۶۰۰ دستگاه رسیده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۰درصد افزایش یافته است.
استاندار اردبیل از انجام بیش از ۲هزار و ۴۰۰ بازدید و نظارت بر قیمتها و بازار خبر داد و بیان کرد: دستگاههای اجرایی و نظارتی مکلف به انجام مستمر بازرسیها هستند.
امامی یگانه تصریح کرد: تلاش میشود با تداوم تأمین اقلام و نظارتها، رضایتمندی مردم و مسافران نوروزی از وضعیت بازار در استان اردبیل بیش از پیش جلب شود.
وی هدف از بازدید امروز را بررسی وضعیت بازار و قدردانی از همراهی کسبه و بازاریان در آستانه عید نوروز عنوان کرد.
استاندار اردبیل بیان کرد: اصناف و بازاریان استان در شرایط خاص اقتصادی کشور، با همراهی و همدلی در تأمین نیازمندیهای مردم نقش ارزشمندی ایفا میکنند.
امامی یگانه همچنین با اشاره به مهمانپذیر بودن استان اردبیل، گفت: ورود مسافران نوروزی از استانهای مختلف تا پایان سال و روزهای عید نوروز افزایش خواهد داشت و آمادگی کامل برای پاسخگویی به نیازهای آنان فراهم شده است.
