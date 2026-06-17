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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۹

اماکن ورزشی کشور شناسنامه‌دار می‌شوند

اماکن ورزشی کشور شناسنامه‌دار می‌شوند

به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، قرار است تمام اماکن ورزش کشور شناسنامه دار شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، درجریان نشست مشترکی که امروز (چهارشنبه ۲۷ خرداد) در محل وزارت ورزش با حضور حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر ورزش همراه با معاونان وی و روسای فدراسیون ها برگزار شد، موضوع شناسنامه دار شدن اماکن ورزشی کشور مطرح شد.

پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه در این زمینه گفت: طبق آمار ۹۸ هزار واحد ورزشی اعم از دولتی وغیردولتی در کشور وجود دارد. ما اگر بتوانیم تمامی این اماکن را سنددار کنیم، آن وقت است که می‌توانیم ورزش را توسعه بدهیم. مطمئناً سند آمایش سرزمین نقشه راه خوبی در این مسیر خواهد بود. درصددیم تا نسبت به سنددار کردن اماکن ورزشی اقدام کنیم.

کد مطلب 6863211

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