ترامپ: ما ۱۰ سنت هم در ایران سرمایه گذاری نمی کنیم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان دیدار با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در حاشیه نشست گروه هفت در شهر ایویان فرانسه گفت: تنگه هرمز طی دو روز آتی باز خواهد شد. بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران و مین گذاری آن عامل افزایش قیمت انرژی شد.

وی ادعا کرد: توافق با ایران به دلایل زیادی خوب است، از جمله جلوگیری از دستیابی این کشور به سلاح هسته‌ای.

ترامپ مدعی شد: تنگه هرمز تا حدی بازگشایی شده و ظرف دو روز آینده به طور کامل بازگشایی خواهد شد.

وی گفت: یکی از نتایج توافق با ایران افزایش شاخص‌های بازار و کاهش قیمت سوخت بود. قیمت نفت بلافاصله پس از اعلام توافق با ایران کاهش یافت. یادداشت تفاهم با ایران نهایی نیست و صرفا یک تفاهم است. احدی از جزئیات توافق ما با ایران خبر ندارد.

ترامپ افزود: در این یادداشت تفاهم قید نشده که ما هیچ پولی به ایران پرداخت کنیم، اما نمی‌توانیم هیچ طرفی را از سرمایه‌گذاری در آنجا منع کنیم. عدم دست یابی به توافق رکود جهانی را به همراه داشت.

وی ادعا کرد: تحریم‌ها علیه ایران مؤثر بوده است و اگر ایرانی‌ها درست رفتار نکنند، بار دیگر بر سر آنها بمب خواهیم ریخت. در صورت عدم دست یابی به توافق با ایران به گزینه نظامی و بمباران برمی گردیم. اگر واشنگتن از پایبندی تهران به یادداشت تفاهم راضی نباشد ما حملات خود را از سر می گیریم. توافق با ایران بسیار قوی خواهد بود. ایرانی‌ها اوباما را فریب دادند و میلیاردها دلار به دست آوردند.

ترامپ بار دیگر مدعی شد: ما در ایران سرمایه گذاری نخواهیم کرد. ما حتی ۱۰ سنت هم در ایران سرمایه گذاری نمی کنیم. نیروی دریایی آمریکا در جریان جنگ با ایران عالی عمل کرد. محاصره دریایی علیه ایران موثر بود.

رئیس جمهور آمریکا درباره سد النضه نیز گفت: می فهمم که سدالنهضه بر مصر تاثیر دارد. در راستای حل بحران سد النهضه تلاش می کنیم.

السیسی نیز در این دیدار خطاب به ترامپ گفت: از شما به خاطر برقراری صلح در خاورمیانه و دست یابی به توافق تشکر می کنم. درک شما از موضوع سد النضه برای ما قابل احترام است. حمایت آمریکا از مصر را ارج می نهیم. از رئیس جمهور ترامپ به خاطر برقراری ثبات در خاورمیانه تشکر می کنم.