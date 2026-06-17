ابراز بی اطلاعی "اسرائیل" از جزئیات توافق ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه القدس العربی، در بحبوحه تشدید تنش‌های سیاسی و نظامی درباره توافقی که قرار است روز جمعه آتی بین تهران و واشنگتن در سوئیس امضا شود، کانال ۱۲ تلویزیون رژیم اسرائیل گزارش داد که اسرائیل از واشنگتن جزئیات توافق را خواسته است، اما درخواست آن رد شده است.

طبق ادعای این کانال، این بدان معناست که تل‌آویو با وجود نزدیک شدن به تاریخ امضا، از نسخه کامل و نهایی این یادداشت تفاهم بی‌اطلاع است.

این کانال خاطرنشان کرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا متعهد شده است که این سند را «کلمه به کلمه» بخواند، بدون اینکه مشخص کند جزئیات آن چه زمانی منتشر خواهد شد.

درحالیکه برخی رسانه ها گمانه زنی هایی درباره مفاد این توافق مطرح کرده اند، دولت آمریکا هنوز هیچ اعلام رسمی درباره جزئیات این توافق نکرده است.



