سنای آمریکا طرح محدودسازی اختیارات جنگی ترامپ علیه ایران را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، مجلس سنای آمریکا در جریان رأی‌گیری اخیر خود، قطعنامه‌ای را که به دنبال محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور برای اقدامات نظامی علیه ایران بود، ناکام گذاشت.

بر اساس این گزارش، طرحی که پیش‌تر با حمایت دموکرات‌ها و پیوستن چهار نماینده جمهوری‌خواه با ۲۱۵ رأی موافق در برابر ۲۰۸ رأی منفی در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسیده بود، در عبور از سد مجلس سنا شکست خورد.

در این رأی‌گیری، ۴۸ سناتور با این طرح مخالفت کرده و تنها ۴۷ سناتور به آن رأی مثبت دادند.

این قطعنامه که توسط سناتور «وارنوک» ارائه شده بود، خواستار خروج نیروهای نظامی آمریکا از عملیات‌های رزمی که فاقد مجوزهای قانونی لازم هستند، شده بود.

در همین حال، دولت دونالد ترامپ با لابی‌گری گسترده، این قطعنامه را «غیر ملی» خواند.

ترامپ پیش از رأی‌گیری صراحتاً تهدید کرده بود که در صورت تصویب نهایی، از حق وتوی خود برای ابطال آن استفاده خواهد کرد.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا نیز با اتخاذ موضعی تهاجمی، ضمن مخالفت با این طرح، هشدار داد که هرگونه محدودسازی اختیارات رئیس‌جمهور، موقعیت ایالات متحده را در فرآیند مذاکرات با ایران تضعیف خواهد کرد.

دونالد ترامپ همچنین با ادبیاتی تند به جمهوری‌خواهانی که با این طرح همراهی کرده بودند تاخت و اقدام آنان را «شرم‌آور» و در راستای خدمت به «دشمنان آمریکا» توصیف کرد.