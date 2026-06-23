حجت الاسلام حسین نطنزی سرپرست شبکه قرآن و معارف سیما درباره برنامههای این شبکه در ایام محرم به خبرنگار مهر بیان کرد: در ایام محرم، با توجه به مخاطبان خاص این شبکه و حساسیتهایی که در این ایام وجود دارد، با دقت ویژهای سخنرانی ها، مداحی، ویژه برنامه و ... طراحی شده است و تلاش کردهایم محتوایی غنی و متناسب با نیاز مخاطبان فراهم کنیم.
وی اضافه کرد: بخشی از این محتوا به سخنرانیهای معارفی اختصاص دارد که از بزرگان و استادان برجسته از جمله سخنرانیهای حجج اسلام حسین انصاریان، سیدمحسن میرباقری، ناصر رفیعی، آیتالله جوادی آملی و آیتالله مصباح یزدی پخش می شود. در مجموع، تلاش ما این است که مخاطبان شبکه در ایام محرم با محتوایی عمیق و غنی در حوزه معارف اسلامی روبهرو شوند و بتوانند از آن بهره ببرند.
حجت الاسلام نطنزی درباره پخش مداحی نیز عنوان کرد: بخش دیگری که چند سالی است بهطور جدی به آن میپردازیم، حوزه مداحی است. یکی از رویکردهای ما این است که مداحی مداحانی را که در سراسر کشور فعالیت میکنند اما صدای آنها کمتر شنیده شده است، پخش کنیم و فرصت حضور در رسانه ملی را برای این افراد فراهم کنیم. شبکه قرآن تلاش کرده است صدای این مداحان نیز به آنتن برسد تا مخاطبان بتوانند از ظرفیتهای متنوع و ارزشمند این حوزه بهرهمند شوند.
وی با اشاره به پخش «حسینیه معلی» عنوان کرد: همکاری مشترکی هم در پخش «حسینیه معلی» با شبکه سه داریم، این برنامه از ابتدای ماه محرم آغاز شد و با توجه به اینکه امسال پخش مسابقات جام جهانی در شبکه سه همزمان با ایام محرم شده است، زمان پخش آن حدود ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۳۰ در نظر گرفته شده بود. از این حیث شبکه قرآن تلاش کرد این برنامه را در زمان مناسبی بازپخش کند. بر همین اساس، «حسینیه معلی» را در کنداکتور شبکه قرآن از ساعت ۲۰ تا ۲۲ قرار دادهایم و تکرار آن نیز از ساعت ۲۴ تا ۲ بامداد پخش خواهد شد.
سرپرست شبکه قرآن اضافه کرد: این زمانبندی بهگونهای طراحی شده است که مخاطبانی که پیش از حضور در هیئتها مایل به تماشای برنامه هستند، بتوانند از پخش نخست استفاده کنند و افرادی که پس از بازگشت از مراسم و هیئتها فرصت تماشا پیدا میکنند، از بازپخش نیمهشب بهرهمند شوند.
نطنزی در ادامه با اشاره به برخی برنامه های پربیننده این شبکه اظهار کرد: مسابقه «بهشت» که به تازگی اختتامیه آن برگزار شد جزو آثار پربیننده این شبکه بود که در حوزه استعدادیابی قرآنی ساخته می شود و با بهرهگیری از اساتید برجسته، نظارت کارشناسان خبره و حضور شرکت کنندگان علاقهمند طراحی و تولید شده است. این مسابقه در سالهای پیشین با نام «اسرا» شناخته میشد؛ اما امسال هم عنوان و هم ساختار آن متحول شد و فرایندی متفاوت پیدا کرد.
وی در پایان با اشاره به پخش برنامه «شبهای تلاوت» توضیح داد: این برنامه نیز با رویکردی نوین طراحی شد تا مخاطبان با سبکهای ماندگار و دوران طلایی تلاوتهای مصری و ایرانی آشنا شوند؛ در این بخش، بهترین تلاوتهای اساتید برجسته پخش می شود و همچنین امکان درخواست تلاوت توسط بینندگان فراهم شده است.
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