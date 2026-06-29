به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری آئین تشییع و بدرقه رهبر شهید انقلاب، شبکه افق ویژهبرنامه «پرچمدار» را از امروز دوشنبه ۸ تیر تا روز خاکسپاری قائد شهید امت، هر شب ساعت ۲۰ به صورت زنده روانه آنتن میکند.
این برنامه با تمرکز بر پوشش آخرین اخبار و اطلاعرسانیهای مرتبط با آئین تشییع، روایت حضور و مشارکت مردمی در مراسم، بازتاب کنشهای اجتماعی و مردمی و همچنین میزبانی از زائران، تلاش دارد تصویری جامع از این رویداد ارائه کند.
همچنین در طول این ایام، علاوه بر پخش زنده ساعت ۲۰، بخشهای میانبرنامهای «پرچمدار» نیز در ساعات مختلف از آنتن شبکه افق پخش میشود تا تازهترین اخبار، گزارشها و اطلاعیههای مرتبط با این مراسم را در اختیار مخاطبان قرار دهد.
«پرچمدار» به تهیهکنندگی سید محمدرضا نعمتی تولید شده و اجرای آن را علی انوری و حمید کثیری بر عهده دارند.
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