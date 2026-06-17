به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری مجالس محوری دهه نخست محرم در استان البرز هر سال با مشارکت هیئت‌های مذهبی، نهادهای فرهنگی و دستگاه‌های اجرایی در نقاط مختلف استان انجام می‌شود و برخی از این برنامه‌ها به عنوان مراسم شاخص و فراگیر شناخته می‌شوند.

همزمان با دهه اول ماه محرم، آیین‌های عزاداری سید و سالار شهیدان در نقاط مختلف استان البرز برگزار می‌شود و بخشی از این برنامه‌ها به صورت متمرکز و با حضور گسترده مردم و مسئولان شکل می‌گیرد.

برگزاری مجالس محوری محرم در کرج و شهرستان‌های البرز

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، هر ساله مجالس محوری دهه نخست محرم در شهرهای مختلف استان برگزار می‌شود. یکی از مهم‌ترین این مراسم‌ها، اجتماع عزاداران در هفتمین روز ماه محرم است که در مصلای بزرگ کرج برگزار شده و با حضور اقشار مختلف مردم همراه می‌شود.

علاوه بر این، مراسم محوری دیگری نیز در هیئت انصار، بیت‌الرقیه (س)، مجموعه فاطمیون، مصلای هشتگرد و مصلای نظرآباد برگزار می‌شود که هر یک میزبان جمع زیادی از عزاداران حسینی هستند.

مشارکت دستگاه‌های اجرایی در برگزاری مراسم محوری

مراسم‌های محوری محرم در استان البرز تنها با حضور هیئت‌های مذهبی برگزار نمی‌شود، بلکه نهادهای مختلفی از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر نماینده ولی فقیه، استانداری، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی نیز در برگزاری و پشتیبانی این برنامه‌ها نقش‌آفرینی می‌کنند.

این همکاری موجب شده است تا آیین‌های عزاداری در سطح استان با نظم و انسجام بیشتری برگزار شده و زمینه حضور گسترده‌تر مردم فراهم شود.

عاشورا روز حضور هیئت‌ها در سطح شهر

برخلاف برخی مناسبت‌های مذهبی که دارای مراسم متمرکز استانی هستند، در روز عاشورای حسینی عمده برنامه‌ها توسط هیئت‌های مذهبی در مناطق مختلف برگزار می‌شود.

هیئت‌ها در این روز با برپایی دسته‌های عزاداری، زنجیرزنی و سینه‌زنی در معابر شهری و محلات حضور پیدا کرده و آیین‌های سنتی سوگواری را برگزار می‌کنند؛ از این رو معمولاً برنامه‌ای ثابت و متمرکز برای همه استان در روز عاشورا تعریف نمی‌شود.

پیاده‌روی «حرم تا حرم» جلوه باشکوه اربعین در البرز

یکی از مهم‌ترین برنامه‌های مذهبی استان البرز در ایام اربعین حسینی، آیین پیاده‌روی «حرم تا حرم» است که هر سال با حضور گسترده عاشقان اهل‌بیت (ع) برگزار می‌شود.

در این مراسم، زائران و عزاداران از آستان مقدس امامزاده حسن (ع) حرکت کرده و مسیر پیاده‌روی را تا آستان مقدس امامزاده محمد (ع) طی می‌کنند. این برنامه با حضور مردم از شهرها و مناطق مختلف استان همراه بوده و به عنوان یکی از بزرگ‌ترین اجتماعات مذهبی البرز شناخته می‌شود.

مراسم شام غریبان نیز همچون سال‌های گذشته در هیئت‌ها، مساجد، حسینیه‌ها و بقاع متبرکه استان برگزار می‌شود و عزاداران حسینی با روشن کردن شمع و برپایی آیین‌های سوگواری، یاد مصائب اهل‌بیت (ع) پس از واقعه عاشورا را گرامی می‌دارند.