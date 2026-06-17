به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، کانون نمایشنامه‌نویسان و مترجمان تئاتر خانه تئاتر با همکاری گروه‌های آموزشی هنر و ادبیات نمایشی دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌های هنر و مراکز فرهنگی و پژوهشی کشور دومین همایش ملی نمایشنامه‌پژوهی را با هدف گسترش پژوهش‌های نظری و تاریخی در عرصه‌ ادبیات نمایشی ایران و جهان، در آذر ۱۴۰۵ برگزار می‌کند.

این فراخوان پیش از جنگ رمضان نیز منتشر شد که به دلیل نداشتن دسترسی به اینترنت، گروه برگزار کننده تصمیم گرفت با موکول کردن همایش به نیمه دوم سال ۱۴۰۵ فرصت بیشتری را برای علاقه‌مندان به شرکت در همایش فراهم آورد. به این ترتیب تاریخ ارسال چکیده و مقالات تغییر کرده و همایش در آذر ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد. این همایش می‌کوشد تا نسبت میان «متن نمایشی» و «اجرا» را از منظرهای گوناگون مورد بازاندیشی قرار دهد و نشان دهد که چگونه ادبیات نمایشی، با نیروی زبانی و ساختاری خود، شکل و معنا به اجرا می‌بخشد.

در محور ویژه‌ این دوره، تمرکز بر مطالعات تئاتر ایران در دهه‌های ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ هجری شمسی است؛ دوره‌ای که در آن تئاتر ایران از مرزهای سنت و مدرنیته عبور کرد، نمایشنامه‌نویسان نوگرایی پدید آمدند و ادبیات نمایشی به ابزاری برای بازتاب تحولات اجتماعی، فرهنگی و زبانی بدل شد.

اهداف این همایش عبارتند از:

بازاندیشی نسبت میان متن نمایشی و اجرا در بسترهای نظری و تاریخی

بررسی نقش نمایشنامه‌نویسی در شکل‌گیری زبان، ساختار و اندیشه‌ تئاتر

مطالعه‌ تحولات فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر ادبیات نمایشی ایران

گسترش پژوهش‌های بینارشته‌ای در نقد و نظریه‌ ادبیات نمایشی

تقویت پیوند میان پژوهش دانشگاهی و تجربه‌ خلاقه‌ نویسندگان و کارگردانان.

محورهای همایش نیز بدین شرح است:

الف) محور ویژه: مطالعات تئاتر ایران در دهه‌های ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰

جریان‌های فکری، اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر تئاتر و نمایشنامه‌نویسی این دوران

تحلیل آثار و نقش نمایشنامه‌نویسان شاخص دهه‌های ۲۰ و ۳۰

ترجمه، اقتباس و بازتاب ادبیات نمایشی غربی در ایران

نقش نهادها، انجمن‌ها و مطبوعات در شکل‌گیری جریان تئاتری

نسبت تئاتر، سیاست و مدرنیته در ایران میانه‌ قرن چهاردهم هجری.

ب) محورهای عمومی: مطالعات نظری ادبیات نمایشی

نظریه‌های روایت و کنش در نمایشنامه

زبان و گفتگو به‌مثابه خاستگاه اندیشه و حرکت در صحنه

زیبایی‌شناسی متن نمایشی و تأثیر آن بر شکل‌گیری اجرا

نشانه‌شناسی و ساختارگرایی در تحلیل نمایشنامه

فلسفه و درام: نسبت ایده و کنش نمایشی

نظریه‌های دریافت، پدیدارشناسی و مخاطب در خوانش متن نمایشی

نقدهای ایدئولوژیک، فمینیستی و پسااستعماری بر متون نمایشی

بینامتنیت، اقتباس و بازآفرینی در ادبیات نمایشی

مطالعات تطبیقی نمایشنامه در ایران و جهان.

چکیده مقالات تا اول مرداد دریافت خواهد شد. همچنین اعلام نتایج چکیده‌ها تا اول شهریور است. اصل مقالات نیز تا اول آبان ۱۴۰۵ دریافت می‌شود. اعلام نتایج داوری مقالات اول آذر و برگزاری همایش نیز آذر ۱۴۰۵ بود که جزئیات آن اعلام می‌شود.

مقالات برگزیده‌ این همایش، پس از داوری نهایی، در فصلنامه علمی «فصلنامه تئاتر» منتشر خواهند شد.

استادان، پژوهشگران، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، منتقدان، نمایشنامه‌نویسان و علاقه‌مندان به مطالعات نظری، تاریخی و بینارشته‌ای در حوزه ادبیات نمایشی و تئاتر مخاطبان این همایش هستند.

علاقه‌مندان می‌توانند چکیده و مقالات خود را به آدرس پستی conference@pptuir.com ارسال کنند.