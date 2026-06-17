به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین محمدی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران اظهار کرد: کویر میقان با وجود بارندگی اندک ۲۰۰ میلی‌متری و نوسانات شدید دمایی، از تنوع زیستی ارزشمندی شامل ۱۴ تیپ و ۲۸۰ گونه گیاهی برخوردار است که بیانگر ظرفیت‌های اکولوژیک قابل توجه این منطقه است.

وی افزود: این منطقه در فاصله ۲۰ کیلومتری شمال اراک واقع شده و با وسعت ۴۹ هزار هکتار، دارای حوزه آبخیز ۵۴۰ هزار هکتاری است.

محمدی تصریح کرد: کنترل فرسایش بادی در این پهنه به‌دلیل مجاورت با اراک، شهرهای اقماری، فرودگاه و مراکز صنعتی و معدنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی ادامه داد: تاکنون اقدامات متعددی از جمله نهال‌کاری، قرق، بذرپاشی و احداث ۹۲ کیلومتر بادشکن غیرزنده طی سه دهه گذشته در این منطقه انجام شده است.

محمدی تاکید کرد: از مجموع ۲ میلیون و ۶ هزار هکتار اراضی ملی استان، حدود ۴۸۰ هزار هکتار عرصه بیابانی است که بیشترین سهم آن با ۲۳۴ هزار هکتار به شهرستان زرندیه اختصاص دارد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی افزود: تهیه طرح‌های مطالعاتی و اجرایی در ۲۲۹ هزار هکتار، نهال‌کاری در ۱۵ هزار و ۲۰۰ هکتار، مدیریت ۸ هزار و ۸۵۰ هکتار جنگل دست‌کاشت، کنترل رواناب در ۱.۵ هزار هکتار و اجرای مستمر اقدامات حفاظتی در راستای مقابله با بیابان‌زایی انجام شده است.

وی با اشاره به واگذاری مدیریت ۳۰ هزار هکتار از اراضی بیابانی به بهره‌برداران محلی در قالب الگوهای مشارکتی گفت: این اقدام نقش مؤثری در حفظ و احیای عرصه‌ها داشته است.

وی افزود: همچنین طرح ترسیب کربن در محلات از سال ۱۳۹۲ با هدف توانمندسازی جوامع محلی اجرا می‌شود.

محمدی تصریح کرد: با هدف توقف بیابان‌زایی و ارتقای وضعیت معیشتی و زیست‌محیطی جوامع محلی، پروژه احیای مناطق بیابانی طراز ناهید ساوه در سطح ۳۱ هزار و ۷۵۰ هکتار و با مشارکت نهادهای ملی و بین‌المللی در حال اجراست.