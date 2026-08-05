کاشت ۲۸۰ اصله نهال توسط محکومان قضایی در آشتیان

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین محمدی اظهار کرد: در راستای اجرای سیاستهای دستگاه قضا مبنی بر صدور احکام جایگزین حبس و با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیطزیست، با تعامل سازنده میان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و دادگستری شهرستان آشتیان، طرح کاشت نهال توسط محکومان قضایی اجرایی شد.
وی افزود: این اقدام پس از بازدید میدانی رئیس دادگستری و قضات شهرستان از پارک جنگلی «کوه آشتیان» و با تأکید بر اهمیت حفظ و توسعه فضای سبز صورت پذیرفت که تاکنون منجر به صدور ۵ فقره حکم جایگزین حبس شده است.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی تصریح کرد: از این تعداد، ۲ فقره حکم مربوط به پروندههای تخریب اراضی ملی بوده که با تبدیل مجازات، محکومان ملزم به تهیه، کاشت و مراقبت از نهال شدهاند.
▫️محمدی گفت: ۳ فقره حکم دیگر نیز مربوط به جرایم خارج از حوزه منابع طبیعی است که در یکی از این پروندهها، ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی برای خریداری نهال اختصاص یافته است.
وی ضمن قدردانی از رویکرد تحولآفرین دستگاه قضایی در شهرستان آشتیان، تأکید کرد: بهرهگیری از مجازاتهای جایگزین حبس در حوزه منابع طبیعی، علاوه بر کاهش آسیبهای اجتماعی، گامی ارزشمند در راستای احیا و توسعه عرصههای طبیعی و صیانت از انفال محسوب میشود.
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