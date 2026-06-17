به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران، مهدی بختیاری‌زاده گفت: تمامی کالاها و مایحتاج هیات‌های مذهبی ویژه ماه محرم در تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار شهرداری تهران وجود دارد.

وی افزود: آن هم در شرایطی که قیمت این کالاها به نسبت سطح شهر و بازار تفاوت قابل توجهی داشته و هیات‌های مذهبی با هزینه کمتری می‌توانند این مایحتاج را به صورت روزانه تهیه کنند.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران ادامه داد: همچنین مردمی که در دهه اول محرم نذورات دارند نیز می‌توانند اقلام مورد نیاز خود اعم از برنج ایرانی و هندی، گوشت گرم و منجمد، مرغ و تخم‌مرغ و انواع روغن و سایر مایحتاج را با قیمت مناسب از میادین و بازارهای میوه و تره‌بار تهیه کنند.

وی بیان کرد: تمامی اقلام پر مصرف در ماه محرم به ویژه دهه اول این ماه به وفور وجود داشته و هم هیات‌های مذهبی و هم شهروندان بدون هیچ نگرانی می‌توانند به این کالاها و اقلام اساسی دسترسی داشته باشند.

مهدی بختیاری‌زاده یادآور شد: شهروندان می‌توانند بدون محدودیت در وزن و تُناژ، برای تهیه اقلام پر مصرف و کالاهای اساسی ماه محرم با مراجعه به تمامی میادین و بازارهای میوه و تره‌بار مایحتاج خود را تهیه کنند.

وی در پایان تاکید کرد: هدف سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران امکان دسترسی آسان و ارزان هیئت‌ها به کالاهای اساسی و پر مصرف بوده و در این زمینه تمام تلاش خود را انجام می‌دهد.