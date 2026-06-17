قریشی: نقش مدیریت علمی در توسعه کشاورزی آذربایجان غربی تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با رئیس و مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان، این نهاد را از مجموعه‌های اثرگذار در خدمت به مردم توصیف کرد و گفت کارکنان و جهادگران این سازمان در خط مقدم خدمت‌رسانی قرار دارند.

وی همچنین بر تقویت روحیه خداشناسی، تقوا و اخلاق در محیط‌های اداری تکرد کرد: با بهره‌گیری از دانش و تجربیات ارزشمند مدیریت فعلی، شاهد تسریع در مسیر توسعه کشاورزی علمی، مدرن و پایدار در آذربایجان‌غربی باشیم و این سازمان بتواند با نگاه تخصصی، چالش‌های پیش‌روی حوزه کشاورزی را به فرصت‌های رشد تبدیل کند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی و امام جمعه ارومیه با تاکید بر اینکه رضایت الهی در گرو گره‌گشایی از مشکلات مردم است، خدمت‌رسانی به جامعه و رفع دغدغه‌های معیشتی را از مهم‌ترین وظایف سازمان جهاد کشاورزی دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین قریشی همچنین بر تقویت روحیه خداشناسی، تقوا و اخلاق در محیط‌های اداری تأکید کرد تا خدمت به مردم با اخلاص و معنویت بیشتری همراه باشد.

امام جمعه ارومیه در ادامه، در بخش دیگری از سخنان خود، حضور مدیری با سوابق علمی در رأس این سازمان را نقطه عطفی برای توسعه استان خواند و ابراز امیدواری کرد: با بهره‌گیری از دانش و تجربیات ارزشمند مدیریت فعلی، شاهد تسریع در مسیر توسعه کشاورزی علمی، مدرن و پایدار در آذربایجان‌غربی باشیم و این سازمان بتواند با نگاه تخصصی، چالش‌های پیش‌روی حوزه کشاورزی را به فرصت‌های رشد تبدیل کند.