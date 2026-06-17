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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷

شورای اقامه نماز اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده ای استان مشخص شد

شورای اقامه نماز اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده ای استان مشخص شد

کرج- مدیر کل راهداری وحمل و نقل جاده ای استان البرز طی ابلاغی دبیر و اعضای شورای اقامه نماز اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش باقر جوان مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز اعلام کرد: پیرو بند دو تفاهم نامه ترویج اقامه نماز فی مابین وزارت راه وشهرسازی و ستاد اقامه نماز کشور، آقای مرتضی تاجیک به عنوان دبیر و آقایان حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای کولیوند، مهدی حاج علی ، علی نفری ،عباس امانیان ، علی مدقالچی ، حامد پلگه ، ابراهیم مردانی و خانم ها سیده فاطمه نعمتی و مریم یوسف زاده به عنوان عضو شورای اقامه نماز اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز منصوب شدند.

کد مطلب 6863347

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