به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین علی‌اکبری مدیرکل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای آذربایجان‌ شرقی روز چهارشنبه در حاشیه سفر خود به شهرستان مراغه و دیدار با فرماندار این شهر، با بیان اینکه تأمین نقدینگی همواره یکی از چالش‌های اصلی پروژه‌های زیرساختی استان بوده است، اظهار کرد: خوشبختانه امسال با افزایش ۱۰۰ درصدی اعتبارات نسبت به سال گذشته، موانع مالی پیش روی طرح‌های راهداری برداشته شده و شاهد شتاب‌گیری عملیات عمرانی در سطح استان خواهیم بود.

وی با اشاره به حجم بالای شبکه جاده‌ای در آذربایجان‌شرقی، افزود: نگهداری و مرمت ۳۳۷ کیلومتر آزادراه، ۶۵۰ کیلومتر بزرگراه و بیش از ۱۰ هزار کیلومتر راه روستایی، نیازمند تخصیص مستمر منابع است که امیدواریم با اعتبارات جدید، سطح کیفی این محورها برای ۷۰ هزار راننده ناوگان سنگین و نیمه‌سنگین استان ارتقا یابد.

تمرکز ویژه بر شریان‌های ارتباطی مراغه

در ادامه این نشست، علی امیری‌راد، فرماندار مراغه، با اشاره به موقعیت جغرافیایی و ترافیک بالای محورهای این شهرستان، خواستار نگاه ویژه اداره کل راهداری استان به توسعه زیرساخت‌های مراغه شد.

امیری‌راد با اشاره به فهرست بلندبالای طرح‌های نیمه‌تمام، تصریح کرد: عملیات روکش آسفالت در محورهای متعددی از جمله «خطب به مولو»، «ساروجه به جهانگیر»، «داش‌بلاغ بازار به بلبل»، «داش‌آتان به کرده‌ده» و مسیرهای ارتباطی به «آغجه‌دیزج» و «پالچیق لو» در دستور کار قرار دارد. همچنین اجرای روکش آسفالت کمربندی جنوبی مراغه با مشارکت شهرداری و محور پرتردد مراغه به هشترود، از دیگر اولویت‌های فوری شهرستان است که نیازمند تزریق منابع مالی است.

فرماندار مراغه از اجرای طرح‌های راهبردی نیز سخن به میان آورد و تأکید کرد: چهارخطه کردن ابتدای جاده مراغه - هشترود، بهسازی ورودی غربی شهر و تعریض محورهای پرخطر مراغه به بناب و ملکان، از مطالبات جدی شهروندان است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اولویت اصلی تیم راهداری مراغه در سال جاری، بهسازی و زیباسازی مبادی ورودی و خروجی شهر است؛ چرا که علاوه بر کاهش تصادفات و افزایش ایمنی جاده‌ای، سیمای بصری شهر نیز باید در شأن جایگاه استراتژیک مراغه ارتقا یابد.

به گفته مسئولان محلی، با رفع موانع اجرایی و تعیین تکلیف پیمانکاران در پروژه‌های مختلف، انتظار می‌رود تا پایان سال جاری، تغییرات ملموسی در کیفیت محورهای مواصلاتی منطقه ایجاد شود.