به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی ظهر چهارشنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزههای زیرساختی شهرستان دیلم که با حضور جعفر پورکبگانی نماینده مردم شهرستانهای بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل بنادر و دریانوردی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای، مدیرکل راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر برگزار شد، از حضور و پیگیریهای نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در راستای پیگیری مطالبات و مسائل زیرساختی شهرستان قدردانی کرد.
وی اظهار کرد: یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در این نشست، طرح توسعه بندر دیلم بود که با پیگیریهای صورت گرفته در سطح شهرستان، تعامل مؤثر اداره کل بنادر و دریانوردی استان و حمایتهای معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، زمینه تحقق این طرح فراهم شده است.
فرماندار دیلم افزود: تلاش بر این است که در دولت چهاردهم، مراحل اجرایی طرح توسعه بندر دیلم پیش از پایان سال جاری آغاز شود؛ طرحی که نقش مهمی در رونق اشتغال، توسعه زیرساختهای بندری و تحقق سیاستهای اقتصاد دریاپایه در شهرستان خواهد داشت.
۵۸۰ قطعه زمین در قالب طرح جوانی جمعیت در شهرستان واگذار شد
کاظمی با اشاره به پروژههای حوزه راه و شهرسازی گفت: تاکنون ۵۸۰ قطعه زمین در قالب طرح جوانی جمعیت در شهرستان واگذار شده و ۲۹۸ قرارداد جدید نیز منعقد شده است و روند واگذاری زمین به ۲۳۰ متقاضی باقیمانده نیز در دست اقدام قرار دارد.
وی ادامه داد: پروژه کمربندی دیلم با اعتبار هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان فعال شده و روند اجرای آن با جدیت دنبال میشود. همچنین پروژه راه دیلم به هندیجان نیز در مرحله فراخوان قرار دارد که اجرای آن نقش مهمی در بهبود شبکه ارتباطی و تسهیل حمل و نقل منطقه خواهد داشت.
فرماندار دیلم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات حوزه راهداری و حمل و نقل جادهای بیان کرد: نگهداری، بهسازی و روکش راههای روستایی از اولویتهای این حوزه بوده و تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان برای بهسازی و روکش راههای شهرستان هزینه شده است. همچنین اصلاح نقاط حادثهخیز، ساماندهی روشنایی مسیرها و ارتقای خدمات حمل و نقل جادهای با جدیت دنبال میشود.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه آب و فاضلاب اظهار کرد: بهرهبرداری از مخزن آب شهر امام حسن در مراحل پایانی قرار دارد و اصلاح شبکه آب به ویژه در برخی نقاط روستایی و تکمیل هزار و ۶۰۰ متر خط انتقال آب نیز در دستور کار قرار گرفته است.
مقاومسازی ۹۲ درصد واحدهای مسکونی روستایی شهرستان
کاظمی همچنین از عملکرد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر در شهرستان قدردانی کرد و گفت: مقاومسازی ۹۲ درصد واحدهای مسکونی روستایی شهرستان دیلم، شاخصی ارزشمند و بالاتر از میانگین استانی است که با برنامهریزی مناسب و حمایت از ساخت و بهسازی مسکن روستایی محقق شده است.
وی افزود: پرداخت تسهیلات نوسازی مسکن روستایی، اجرای طرحهای هادی، آسفالت معابر روستایی و توسعه زیرساختهای روستاها از جمله اقداماتی است که در ارتقای کیفیت زندگی روستاییان شهرستان نقش مؤثری داشته است.
فرماندار دیلم با اشاره به مسائل حوزه شهرکهای صنعتی نیز گفت: رفع مشکلات زیرساختی و تأمین نیازهای اساسی شهرکهای صنعتی از برنامههای مهم شهرستان است و با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی استان، اقدامات لازم برای توسعه زیرساختها و فراهم شدن زمینه رونق تولید و اشتغال در این بخش دنبال میشود.
وی تأکید کرد: مجموعه مدیریتی شهرستان با همدلی و همراهی دستگاههای اجرایی و حمایتهای نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، با جدیت در مسیر رفع مشکلات زیرساختی و تحقق توسعه متوازن و پایدار شهرستان دیلم گام برخواهد داشت.
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