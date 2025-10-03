مطالعات طرح توسعه بندر دیلم رو به پایان است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شکیبینسب عصر جمعه در نشست مشترک با فرماندار دیلم،جمعی از مسئولان شهرستان دیلم و نمایندگان شرکت تعاونی لنجداران اظهار کرد: مطالعات طرح توسعه بندر دیلم در حال نهاییسازی است و بهزودی در جلسه هیئت عامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور مطرح و تصویب خواهد شد.
سرپرست معاونت امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی کشور، افزود: در ادامه این سفر، بازدیدهای میدانی از پروژه لایروبی خور و بندر دیلم صورت گرفت و پیمانکار و مشاور پروژه نیز گزارشی از روند اجرایی و توصیههای فنی ارائه کردند.
توسعه بندر مطالبه جدی مردم و جامعه لنجداران است
فرماندار شهرستان دیلم در این نشست، نیز با قدردانی از توجه سازمان بنادر و دریانوردی کشور به توسعه زیرساختهای بندری استان بوشهر تصریح کرد: توسعه بندر دیلم از مطالبات اساسی مردم و جامعه لنجداران این شهرستان است و تحقق آن میتواند زمینهساز رونق اقتصادی و بهبود معیشت مرزنشینان شود.
اسماعیل کاظمی خاطرنشان کرد: دغدغهها و نیازهای فعالان اقتصادی و لنجداران منطقه در این جلسه مطرح شد و انتظار میرود با همکاری و پیگیری سازمان بنادر، این موارد در روند تصمیمگیری و اجرای طرح توسعه لحاظ شود.
در سفر سرپرست معاونت امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی کشور به شهرستان دیلم، ضمن برگزاری نشست با فرماندار، مسئولان محلی و نمایندگان جامعه لنجداران، روند مطالعات طرح توسعه بندر دیلم مورد بررسی قرار گرفت.
